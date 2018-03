“Addio Fabrizio…” Finalmente | nuovo amore per Rita Dalla Chiesa Dopo la separazione con

caffeinamagazine

: RT @Libero_official: FOTO - Il nome che tutti aspettavano per la #maratonamentana: chi ci sarà al posto del sondaggista storico del TgLa7 h… - TerlizziGerardo : RT @Libero_official: FOTO - Il nome che tutti aspettavano per la #maratonamentana: chi ci sarà al posto del sondaggista storico del TgLa7 h… - gselvaggia : Addio al mitico Masia? Mentana chiama la super-esperta dei sondaggi: sì, ha scelto lei / Foto - antoninobill : RT @bompresso01: #Mentana cambia sondaggista. #Masia passa alla #RAI -

(Di venerdì 9 marzo 2018)qualche tempo di assenza,sta per tornare sul piccolo schermo con unprogramma. L’amata conduttrice, infatti, è in procinto di iniziare una nuova avventura con il programma Ieri oggi italiani che andrà in onda a partire dal prossimo 19 marzo in seconda serata su Rete 4. Un cambiamento di rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi, un modo per festeggiare ben 35 anni di televisione. La vita professionale della giornalista è stata costellata di grandi successi, ma la vita privata ha avuto degli inciampi dolorosi. La morte del genero, un momento di grande tristezza familiare, ma anche inlanon è stata molto fortunata. Un grandecon Fabrizio Frizzi, naufragato e verso il quale nutre ancora una profonda tenerezza. Matanti anni,ha voltato definitivamente pagina e si è detta pronta a iniziare una nuova relazione. ...