Addio Capitano | Firenze saluta Astori

L'Addio a Astori : Firenze si stringe al suo capitano : Il funerale alla Basilica Santa Croce. Il suocero colto da malore in chiesa. Il compagno Badelj ha ricordato il difensore con un breve discorso: "Tu sei luce per tutti noi". La salma in viaggio verso San Pellegrino (Bergamo).

"Per sempre Capitano" - l'Addio dei tifosi : "Ci sono persone che portano una grande luce nel mondo e anche dopo che se ne sono andati, la luce resta per sempre. Ciao Capitano, Ciao Davide ". Un fiume di messaggi per la maglia numero 13 della ...

“Un malore improvviso”. Funerale Davide Astori : il giorno più triste. In piazza Santa Croce a Firenze un folla sterminata per l’ultimo Addio al capitano - ma per qualcuno è stata troppo dura : Una folla a perdita d’occhi ha affollato nella mattina dell’8 marzo la piazza antistante alla basilica di Santa Croce a Firenze dove si sono svolti i funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina che si è spento improvvisamente nella notte del 4 marzo in un albergo di Udine dove era in ritiro con la squadra. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, c’erano circa ...

Jovanotti ricorda Davide Astori con La terra degli Uomini : il suo Addio al Capitano della Fiorentina : Jovanotti ricorda Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso nella notte tra il 3 e il 4 marzo, mentre si trovava in trasferta con la sua squadra a Udine. L'artista di Oh, vita! ha condiviso il brano scelto dai Viola per l'ultimo saluto al compagno e Capitano, che ha lasciato questo mondo con la delicatezza con la quale ha vissuto, anche se sembra ancora tutto troppo inverosimile da accettare, soprattutto perché a 31 ...

Davide Astori - l’Addio al capitano della Fiorentina in Santa Croce : Lacrime, silenzio e applausi. Firenze dà l’addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto nella notte fra sabato e domenica, quando il suo cuore si è fermato. E oggi, 8 marzo, sono migliaia le persone arrivate in piazza San Croce a dare l’ultimo saluto all’amatissimo giocatore, appena 31enne. https://twitter.com/KarlOne71/status/971680560849571840 La gente comune non può entrare nella basilica dove, poco dopo le 10 e 30 è ...

Funerali Davide Astori - diecimila tifosi in piazza Santa Croce per l’Addio al capitano della Fiorentina : Una grande folla in piazza Santa Croce a Firenze per i Funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto domenica in una camera d’albergo a Udine. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, ci sono circa diecimila persone. Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e l’ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio ...

Addio Astori - centinaia in piazza per il funerale a Firenze : «Ciao Capitano» : È arrivato in piazza Santa Croce il feretro di Davide Astori. L'arrivo è stato accolto da un applauso della folla che si è radunata nella piazza per dare l'ultimo saluto...

Addio Astori - centinaia in piazza per il funerale a Firenze : 'Ciao Capitano' : Già centinaia le persone in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali di Davide Astori, che saranno celebrati nell'omonima basilica alle 10 dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. C'è ...

I funerali di Davide Astori : l’Addio del calcio italiano al capitano viola Diretta : La camera ardente è stata visitata da oltre 12mila persone. La cerimonia nella basilica di Santa Croce officiata dall’arcivescovo Giuseppe Betori

Astori - tutto il calcio a Firenze per l’Addio al capitano viola Foto|Video|I compagni : Alle 10 le esequie nella Basilica di Santa Croce, dopo la sosta del feretro davanti al "muro del pianto" del Franchi

Astori : oggi l'Addio al capitano viola : Firenze listata a lutto per l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica a Udine, dove era in ritiro con la sua squadra - Si svolgeranno questa mattina alle 10 ...

Firenze - ggi l'Addio al capitano Astori : 05.10 Si terranno questa mattina alle ore 10 nella Basilica di Santa Croce a Firenze i funerali del capitano della Fiorentina Davide Astori, morto improvvisamente domenica scorsa in un hotel a Udine, dove era in ritiro con la sua squadra. Migliaia tifosi e cittadini che gli hanno reso omaggio nella camera ardente allestita a Coverciano. Nel tragitto verso la Basilica, il feretro passerà davanti allo stadio Artemio Franchi, dove sosterà davanti ...