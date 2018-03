: #Addio alle due sorelle uccise dal padre - CybFeed : #Addio alle due sorelle uccise dal padre - farro50farro : Cisterna di Latina, lacrime e rabbia nell'ultimo addio alle piccole Alessia e Martina - Secolo d'Italia -

Tutta Cisterna di Latina si è fermata per l'ad Alessia e Martina Capasso, le due bambine di 13 e 7 anni,dalche poi si è suicidato. "Preghiamo anche per il",ha detto il parroco della chiesa di Collina dei Pini, dopo avere ricordato a lungo le due ragazzine. Qualcuno ha contestato dai banchi ma il sacerdote ha risposto: "Scusate ma la famiglia ha perdonato". La mamma Antonietta, ferita dal marito, ha appreso della scomparsa delle figlie, ma le sue condizioni non le hanno permesso di assistere al rito funebre.(Di venerdì 9 marzo 2018)