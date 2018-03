“Addio a te | esempio di vita” È morto da solo in ospedale Se ne è andato a causa di

caffeinamagazine

(Di venerdì 9 marzo 2018) Un artista pieno di ardore, con una storia incredibile. Ha attraversato mondi ed esperienze diverse tra loro e di tutto ciò ha fatto un’opera d’arte in continuo divenire. Aveva compiuto 87 anni due mesi fa, ma la sua salute era vacillante e adi alcune complicazioni era stato trasferito nel centro medico Jeanne Garnier, nella città di Parigi dove risiedeva da tempo. Lo scrittore e drammaturgo cubano José Triana, scrittore e drammaturgo, èin nell’del capoluogo francese il 4 marzo scorso. Viveva da esule nella ville lumière da 38 anni dopo essere stato un rivoluzionario della prima ora con Fidel Castro e aver scritto testi apprezzati dal regime per oltre un decennio. Nato a L’Avana il 4 gennaio 1931, influenzato dal teatro europeo d’avanguardia e da autori come Jean Genet e Jean Giraudoux, Triana si rivelò con Medea en el espejo (1960) e “La ...