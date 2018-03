A Latina i funerali di Alessia e Martina Preghiamo per il padre | prete

Cisterna di Latina - i funerali di Alessia e Martina : un lungo applauso accoglie le bare : Le piccole uccise nel sonno dal padre, che si è poi suicidato. La madre ricoverata al San Camillo di Roma ha saputo della loro morte solo giovedì

A Latina i funerali di Alessia e Martina - le bimbe uccise dal padre : Sono cominciati a Latina i funerali di Alessia e Martina Capasso, le sorelline uccise il 28 febbraio dal padre, Luigi Capasso. Un lungo applauso ha salutato l'arrivo delle bare bianche nella chiesa parrocchiale di San Valentino a Cisterna di Latina. Oltre ai palloncini bianchi e rosa anche striscioni con diversi messaggi per le piccole: "Cisterba non vi dimenticherà". Migliaia le persone che vi partecipano, tra cui molti ...

STRAGE CISTERNA DI Latina - FUNERALI DELLE FIGLIE/ Antonietta Gargiulo non saluterà Alessia e Martina Capasso : Antonietta Gargiulo è stata informata della morte DELLE due FIGLIE, l'ultima vendetta del marito Luigi Capasso. Non ci sarà oggi al funerale DELLE FIGLIE. Gli approfondimenti a Quarto Grado(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Cisterna di Latina si ferma per i funerali di Martina e Alessia - uccise dal padre carabiniere : La madre, ferita gravemente dal marito che ha poi sparato alle figlie e si è tolto la vita, è ancora ricoverata in ospedale e non potrà essere presente....

A Latina funerali sorelline uccise : 10.00 Palloncini bianchi e rosa e due cuori enormi davanti alla chiesa di San Valentino, per Alessia e Martina, le sorelline di 7 e 13 anni uccise dal padre a Cisterna. Lutto cittadino e negozi chiusi in città; sospese le attività dello stabilimento Findus, per consentire ai colleghi della madre delle bimbe di prendere parte alle esequie. La donna non potrà esserci, poiché è ancora in ospedale per gli spari del marito Luigi Capasso. Ieri ha ...

Strage Latina : donna informata della morte delle figlie. Oggi i funerali : Antonietta Gargiulo non ricorda nulla di quanto accaduto nove giorni fa. La mamma è stata ferita a colpi di pistola dal marito carabiniere che prima di suicidarsi ha ucciso le due bambine di 8 e 14 ...

Strage di Latina : oggi i funerali delle ragazzine - la moglie del carabiniere sa : Ora lo sa. Antonietta Gargiulo, la moglie di Luigi Capasso, il carabiniere assassino e suicida, è stata informata della morte delle figlie Alessia e Martina, di 8 e 14 anni. A darle la tragica notizia ...

Strage a Cisterna di Latina - Antonietta Gargiulo/ Sveglia ma non può parlare : assente ai funerali delle bimbe? : Strage a Cisterna di Latina, la moglie di Luigi Capasso ha aperto gli occhi ma non sa ancora della sue due bambine: le parole dell'amica di Antonietta Gargiulo.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:26:00 GMT)