A Bari code per richiedere il reddito di cittadinanza | ma è una ' fake news'

Blastingnews

: Più di 150 CAF. Più di 325 mila abitanti a #Bari. 'Una cinquantina di richieste per il #redditodicittadinanza' Epp… - Vitomasel : Più di 150 CAF. Più di 325 mila abitanti a #Bari. 'Una cinquantina di richieste per il #redditodicittadinanza' Epp… - MontroneGrazia : @Giambat14003085 @fattoquotidiano Non certo code infinite ma una cinquantina di persone, soprattutto cinquantenni.… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) La notizia che in queste ore si sta diffondendo sul web a proposito di un presunto assedio dei CAF da parte degli elettori del #movimento 5 stelle per la richiesta dei moduli da compilare per ottenere il #dipromesso dal partito sarebbe un falso o, meglio, una notizia decisamente gonfiata. Nessuna coda per ildiE' bastato davvero poco per creare scompiglio sul web e tra gli elettori, ancora dubbiosi circa l'esito delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo VIDEO: a Giovinazzo, un comune della citta' metropolitana di, in Puglia, decine di disoccupati si sarebbero precipitati presso i Centri di Assistenza Fiscale per ottenere i moduli da compilare per ildipromesso dal Movimento Cinque Stelle, tentando di far valere i propri diritti al grido di: Ha vinto il Movimento, dateci i moduli per ildi. ...