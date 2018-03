Yvonne Sciò a Leggo con il suo docu-film Seven Women | ' Sette donne forti e coraggiose su

Yvonne Sciò racconta le sette samurai : Mi permetto di farle subito una domanda da pistola alla tempia. Meglio 500 mila dollari per realizzare il suo prossimo documentario, argomento a scelta, oppure un ruolo ben pagato in un film di Steven Spielberg? Yvonne Sciò sgrana gli occhi, chiede se si possono avere entrambe le cose ma poi non ha dubbi: «Meglio dirigere una cosa mia. Perché poi bisogna anche vedere che parte è, per Spielberg, magari sono tre pose di schiena oppure devi fare ...