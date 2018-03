Violenza su donne | Milano-Bicocca capofila del progetto ' Unire' 2

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto ‘Unire’ : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri ‘ Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della Violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la ...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto 'Unire' : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di prog

“Mostri!”. Violentata - umiliata e truffata da una coppia a 8 anni. Una storia terribile tutta italiana nel giorno dedicato alle donne. È l’ennesimo caso di Violenza sui minori da inizio anno. E sono in tante - adesso - a chiedere pene più dure : Nel giorno della festa della donna, arriva l’ennesima notizia di violenza. Stavolta ancora più atroce perché compiuta su una bambina. Una storia che affonda nel passato e che solo oggi ha visto l’epilogo con l’attesto di una coppia responsabile, a vario titolo, di maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace e violenza sessuale a danno di una ragazza di origine bielorusse. La vittima, dall’età di 10 anni, veniva in Italia tutte le ...

8 marzo - quando festeggeremo la fine dei soprusi e della Violenza sulle donne? : Una cosa che insegno ai miei studenti e alle mie studentesse è quella di non chiamare l’otto marzo con l’epiteto, abbastanza ingiurioso, di “festa della donna”. Non perché appartenere al sesso femminile sia qualcosa che non possa essere di per sé festeggiato, ma perché si tradisce il senso – politico, prima di ogni altra cosa – della Giornata internazionale della donna. La riduzione a “festa” è dicitura, nonché strategia, che ha trovato il ...

“Neanche con un fiore” - donne schiaffeggiate da petali e steli nel foto-progetto contro la Violenza di Ale Fruscella : Come recita un celebre detto: "Le donne non si toccano neanche con un fiore". Eppure, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (pubblicati nel settembre 2017) la violenza fisica o sessuale colpisce più di un terzo delle donne nel mondo (35%) e la violenza domestica inflitta dal partner è la forma più comune (30%). "Un problema mondiale di salute pubblica di proporzioni epidemiche", lo aveva definito ...

Csen Against Violence. Lo sport contro la Violenza sulle donne : Grazie al Progetto Coni 2018 prende il via l’iniziativa promossa dal Centro Spotivo Educativo Nazionale “Csen Against Violence – Lo

CSEN AGAINST VIOLENCE – Lo sport contro la Violenza sulle donne : Grazie al Progetto Coni 2018 prende il via l’iniziativa promossa dal Centro Spotivo Educativo Nazionale “CSEN AGAINST VIOLENCE – Lo

Violenza donne : a Messina in aumento arresti e denunce - in azione task force Carabinieri : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - aumento degli arresti di oltre l'80% e denunce a piede libero incrementate del 307%. Sono questi alcuni dei risultati ottenuti dalla task force dei Carabinieri di Messina, in collaborazione con un pool di magistrati della Procura della città dello Stretto, nel contrasto

Borgosesia panchina rossa contro la Violenza sulle donne : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Borgosesia panchina rossa ...

Festa delle Donne : anche Cappuccetto Rosso ti ricorda che la Violenza non è amore : Protagoniste sono le fiabe trasposte nel mondo di oggi, con delle eroine determinate e capaci di dire no. Come Cappuccetto Rosso ad esempio: cosa farebbe oggi davanti al lupo? Come hai visto nel ...

8 marzo : a Verona al via Progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di Violenza : Verona, 7 mar, (AdnKronos) – Un aiuto mirato di primo orientamento alle donne in difficoltà vittime di abusi, violenze fisiche e psicologiche. è questo l’obiettivo del Progetto ‘Mimosa” presentato questa mattina nella sede di Federfarma Verona che parte dalle farmacie per allargarsi al territorio e alle principali realtà locali di sostegno alle donne.Il Progetto è partito in queste ore mettendo a disposizione attraverso ...

8 marzo : a Verona al via Progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di Violenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’iniziativa è resa possibile dall’operatività di Comune di Verona, Provincia di Verona, Vision – Osservatorio Nazionale di Vittimologia, Telefono Rosa, Spazio Ascolto Uomini, Centro Antiviolenza telefono h24 Prefettura di Verona, Rete Nazionale Antiviolenza 24h24, Ordine Farmacisti, Agifar giovani farmacisti. Il ‘Progetto Mimosa” nasce a livello nazionale quattro anni fa da ...

8 marzo : a Verona al via Progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di Violenza (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Federfarma Verona ha intrapreso da anni un percorso di promozione e tutela rivolto alla donna e su questa linea siamo orgogliosi di prendere parte al Progetto ‘Mimosa” – dice Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona – La nostra è una realtà radicata sul territorio, riferimento di comunità, ambiente protetto per il dialogo e le dichiarazioni di primarie necessità. La ...

8 marzo : a Verona al via Progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di Violenza (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Progetto ‘Mimosa” su indicazione di Federfarma Nazionale è già stato replicato in altre realtà provinciali e anche Federfarma Verona lo promuove in collaborazione con l’associazione provinciale dei giovani farmacisti Agifar Verona e le Pari Opportunità del Comune e della Provincia di Verona. L’iniziativa gode inoltre a livello locale del patrocinio dell’Ordine dei ...