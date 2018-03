Vecchioni | Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne #paritàdigenere | la

optimaitalia

(Di giovedì 8 marzo 2018)e MaxperPer Le: i quattro artisti italiani "ci mettono la faccia" e invitano tutti a fare lo stesso. In occasione della Festa della Donna, il Comune dilancia la campagnaed una serie di eventi che si terranno in città per tutto il mese di marzo.Tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito del Comune diche invita tutti i cittadini a metterci la faccia. Dallo stesso sito si può accedere ad una pagina correlata che consente di caricare la propria immagine per partecipare attivamente alla campagna.In questa pagina è possibile selezionare un file dal proprio computer o altro dispositivo dotato di connessione dati che verrà inserita nella cornice relativa all'iniziativaPer Le. Nella stessa pagina è inoltre possibile donare una cifra in denaro e fornire il proprio contributo reale ...