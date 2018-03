Usa | Trump firma i dazi Weber | l' Ue reagirà

Weber : l'Europa reagirà al "deplorevole" annuncio di Trump sui dazi. Malmström : Ue sia esclUsa : Il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo: "Risposta ferma, giusta e proporzionata". La commissaria Ue al Commercio, Malmström: l'Unione europea è alleata degli Usa e deve essere esclusa

Trump vara i dazi su acciaio e alluminio: Ue e Cina minacciano pesanti ritorsioni contro Usa Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha ufficialmente varato i dazi su acciaio e alluminio. "Abbiamo amici e anche dei nemici che si sono approfittati enormemente di noi da anni su commercio e difesa. Se guardiamo la […]

Trump firma i dazi: "Sicurezza nazionale"E undici Paesi siglano un'intesa anti-Usa Il presidente va avanti nonostante la contrarietà della comunità internazionale, dei mercati e delle istituzioni finanziarie mondiali, del suo partito e anche di alcuni suoi ministri chiave.

Trump firma i dazi : "Sicurezza nazionale"E undici Paesi siglano un'intesa anti-Usa : Il presidente va avanti nonostante la contrarietà della comunità internazionale, dei mercati e delle istituzioni finanziarie mondiali, del suo partito e anche di alcuni suoi ministri chiave.

Trump firma i dazi e sfida il mondo. 11 Paesi firmano l'intesa sul commercio senza gli Usa : sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali , ultimo in ordine di tempo Mario Draghi, , il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi al 25%...

