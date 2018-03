Usa-Cina | Washinton chiede a Pechino riduzione di 100 miliardi di dollari del disavanzo

Cina-Usa - scontro sui dazi doganali. La Cina avverte : "Risponderemo se necessario" : Continua il protezionismo della politica di Donald Trump che proprio oggi ha firmato una proclamazione presidenziale che rende attivi dei nuovi dazi doganali su alluminio , 10%, e su acciaio , 25%, comprati da altri Paesi. La Cina ...

Trump - dazi come arma di negoziazione “Saranno esclusi i Paesi amici degli Usa” Cina : “Farai male a te stesso e agli altri” : dazi del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio, ma non verso tutti i Paesi: Messico, Canada e Australia potrebbero essere esentati perché “veri amici”. Tra i quali non rientra la Germania, che “si è approfittata per anni” degli Usa in tema di commercio e difesa. Donald Trump non indietreggia di un millimetro e nelle sue ultime uscite conferma quella che sarà la linea guida della Casa Bianca sul piano ...

Cina : “Se gli Usa faranno la guerra sui dazi daremo una risposta necessaria” : Cina: “Se gli Usa faranno la guerra sui dazi daremo una risposta necessaria” “Una guerra commerciale non è mai la giusta soluzione”, ha detto il ministro degli Esteri auspicando un “dialogo calmo e costruttivo” Continua a leggere L'articolo Cina: “Se gli Usa faranno la guerra sui dazi daremo una risposta necessaria” proviene da NewsGo.

Dazi - Cina : se guerra da Usa risponderemo : Ministro Esteri: Pechino e Washington devono essre più partner che rivali. Oggi la firma l'annuncio sull'imposizione dei Dazi del 25% sull'import dell'acciaio e del 10% su quello dell'alluminio. ...

Cina : 'Se gli Usa faranno la guerra sui dazi daremo una risposta necessaria' : "Più la Cina si sviluppa, più grande può essere il suo contributo al mondo", ha detto Wang ribadendo la volontà di Pechino sullo sviluppo pacifico e la cooperazione di mutuo beneficio. La Cina è ...

Dazi - la Cina avverte gli Usa : 'Se ci sarà guerra daremo la risposta necessaria' : Una guerra commerciale non è mai la giusta soluzione colpendo 'sia il promotore sia il bersaglio in un mondo globalizzato': nel caso maturi, 'la Cina darà una giustificata e necessaria risposta'. Lo ...

Cina : Coree e Usa si uniscano in dialogo : 10.07 La doppia sospensione, quella dei test nucleari e missilistici da parte della Corea del Nord e quella delle manovre militari di Usa e Corea del Sud dall' altra, fanno parte della strategia che s'è "mostrata di successo" negli sforzi per risolvere i problemi della penisola coreana ". Così il ministro degli esteri Wang Yi, sulla ricetta della Cina nota come "la sospensione per la sospensione". Wang ha anche invitato gli Stati Uniti a ...

Cina : Usa si uniscano a dialogo Coree : 10.07 La doppia sospensione, quella dei test nucleari e missilistici da parte della Corea del Nord e quella delle manovre militari di Usa e Corea del Sud dall' altra, fanno parte della strategia che s'è "mostrata di successo" negli sforzi per risolvere i problemi della penisola coreana ". Così il ministro degli esteri Wang Yi, sulla ricetta della Cina nota come "la sospensione per la sospensione". Wang ha anche invitato gli Stati Uniti a ...

Cina : "Se gli Usa andranno alla guerra dei dazi - daremo risposta necessaria" : Una guerra commerciale non è mai la giusta soluzione colpendo "sia il promotore sia il bersaglio in un mondo globalizzato": nel caso maturi, "la Cina darà una giustificata e necessaria risposta", ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, in merito alle tensioni con gli Usa."Noi speriamo che la Cina e gli Stati Uniti abbiano un dialogo calmo e costruttivo su basi paritarie e trovino una soluzione 'win-win'". Malgrado elementi ...

Dazi - Cina : 'Se guerra Usa daremo necessaria risposta' : Una guerra commerciale non è mai la giusta soluzione colpendo "sia il promotore sia il bersaglio in un mondo globalizzato": nel caso maturi, "la Cina darà una giustificata e necessaria risposta", ha ...

L'Ue studia la sua lista nera anti-Usa. Guerra commerciale sempre più vicina : Nell'elenco auto e moto, ma anche fagioli, arachidi e sigari. Trump non arretra: 'impaziente' di firmare le misure Si fa sempre più concreta la possibilità di una Guerra commerciale tra Usa ed Ue. La ...

I rischi di una guerra commerciale tra Cina e Usa : ...Ray Dalio 'una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sarebbe una tragedia' perché avrebbe conseguenze molto negative sul commercio e sul flusso di capitali per entrambi i paesi e per il mondo. L'...

Dazi - la Cina agli Usa : 'Pronti alle misure necessarie' : I rapporti tra Cina e Usa sono tra quelli bilaterali 'i più importanti al mondo' e la loro stabilità 'interessa non soltanto i due Paesi'. Lo ha affermato Zhang Yesui, portavoce del Congresso ...

Dazi : Cina a Usa - 'pronti a misure necessarie' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...