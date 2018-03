Uomini e Donne Over | lo sfogo di Anna Tedesco dopo la puntata

Le donne raccontate dagli Uomini. E non importa di chi sia la festa : Dallo scandalo Weinstein al movimento #MeToo, negli ultimi mesi le donne sono riuscite a mettersi al centro dell'agenda globale, rivendicando uguaglianza e rispetto in un mondo ancora dominato dallo ...

Le donne raccontate dagli Uomini. E non importa di chi sia la festa : Dallo scandalo Weinstein al movimento #MeToo, negli ultimi mesi le donne sono riuscite a mettersi al centro dell’agenda globale, rivendicando uguaglianza e rispetto in un mondo ancora dominato dallo squilibrio di genere. Ma perché non lasciare la parola anche agli uomini? Nel nuovo video di LUZ Quello che gli uomini non dicono, a celebrare le donne sono uomini di tutte le età, intervistati per raccontare la loro relazione ...

Uomini e Donne - il video di Alex Migliorini non piace ai fan : lui si difende : Uomini e Donne, Alex Migliorini pubblica un video sui social che non piace ai fan: l’ex tronista risponde alle critiche così Da quando Alex Migliorini è uscito da Uomini e Donne molti sono i fan della trasmissione che hanno continuato a seguirlo sui social. Su Instagram, in particolare, l’ex tronista è molto attivo e, quotidianamente, […] L'articolo Uomini e Donne, il video di Alex Migliorini non piace ai fan: lui si difende ...

“È lei la scelta di Nicolò Brigante” : la prova schiacciante nell’ultima puntata. Uomini e Donne - i giochi sono fatti. Tra Marta e Virginia - che sono molto diverse - alla fine il tronista ha deciso : “Non c’è dubbio dopo quello che è successo in esterna” : Uomini e Donne, tempo di scelte. E infatti già si mormora che al trono classico stia per arrivare un sostituto di Nicolò Brigante. Già, il momento tanto atteso è arrivato anche per il tronista siciliano che siede accanto a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e, ultimo arrivato, Mariano Catanzaro. Due le corteggiatrici rimaste, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Le uniche che, sin dall’inizio del suo percorso, hanno stuzzicato la sua ...

8 marzo - le donne al volante battono degli Uomini" : Forse è questo il vero segnale che sul fronte della parità dei sessi nel mondo della mobilità c'è ancora molto da fare.

Uomini e Donne/ Attacco a Gemma Galgani e alla redazione : "Vogliono solo gli scontri!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nilufar Addati nei guai : una rivelazione mette a rischio il trono? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Tornano Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari per Nilufar Addati? Nuovi problemi per la tronista a causa di Stefano...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Le Iene fanno un scherzo a un ex tronista di Uomini e Donne : Uomini e Donne: Le Iene abbandonando Samuele in Croazia Se siete sempre stati dell’idea che i personaggi di Uomini e Donne e del Grande Fratello debbano andare a zappare la terra, beh gli inviati de Le Iene hanno accontentato questo vostro desiderio. In che modo? Organizzando un terribile scherzo ai danni di Samuele Mecucci, ex tronista di Maria De Filippi, e Raoul Tulli, ex abitante della casa più spiata d’Italia. I due sono stati ...

Le donne europee continuano a guadagnare meno dei colleghi Uomini : Si tratta di un dato da osservare con attenzione, perché la tendenza è che con il passare degli anni all'interno del mondo del lavoro la forbice tra maschi e femmine si allarghi ulteriormente. Una ...

Uomini e Donne - Nicolò sceglie Marta : la prova in un’esterna : Uomini e Donne: chi sarà la scelta di Nicolò Brigante? Tutti gli indizi portano a Marta Pasqualato Manca poco alla scelta di Nicolò a Uomini e Donne. Il tronista di Maria De Filippi è rimasto con due corteggiatrici: Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Chi sceglierà il siciliano? Chi sarà la sua prossima fidanzata? Tutti gli […] L'articolo Uomini e Donne, Nicolò sceglie Marta: la prova in un’esterna proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne / Nilufar Addati sorprende Giordano e Nicolò : l'avvistamento! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati ha deciso di andare a riprendere Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari sopo il loro addio al programma.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e Donne : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che ha appena visto Tina Cipollari venire ampiamente criticata da Maria De Filippi. Le ultime novità ci svelano che domani 8 marzo arriverà in edicola un nuovo magazine interamente dedicato ad una delle trasmissioni più popolari di Mediaset con una rubrica curata da Francesco Monte. Gossip: Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e Donne Francesco ...

Uomini e Donne/ Video - Domenico e Tina Cipollari : ballo "sensuale" in studio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. "Per Gemma Galgani e Giorgio Manetti un diverso trattamento rispetto agli altri": parlano due ex del programma(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Lavoro - donne laureate del Sud guadagnano meno dei colleghi Uomini : Teleborsa, - Una donna laureata da quattro anni che lavora al Sud ha un reddito medio mensile netto di 300 euro inferiore a quello di un uomo , 1000 euro contro 1300, . A quattro anni dalla laurea il ...