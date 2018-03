Uomini e Donne | ex corteggiatrice bacia Sgarbi | invettive e replica social

Uomini E DONNE/ Maria De Filippi nella bufera : pubblico indignato per il bacio di Domenico a Gemma(Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Jeremias Rodriguez a Uomini e Donne? La sua risposta definitiva : Uomini e Donne: Jeremias Rodriguez non sarà un tronista Jeremias Rodriguez non sarà un nuovo tronista di Uomini e Donne, almeno per la prossima stagione. A rivelarlo è stato il diretto interessato a Casa Signorini, programma web in cui era stata lanciata l’indiscrezione alcune settimane fa. Inizialmente il fratello di Belen aveva negato la sua partecipazione, chiudendo quindi le porte al famoso dating show di Canale 5. Poi però alcune ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari contro Gemma : il popolo del web si divide! : Continuano le polemiche dopo il gavettone fatto da Tina Cipollari a Gemma Galgani e il popolo del web si divide. Sono tanti gli utenti dei social che chiedono alla redazione di allontanare l’opinionista, ma sono anche in tanti ad appoggiare il suo comportamento attribuendo la responsabilità di ciò che accade in puntata all’atteggiamento di Gemma Galgani. Tina contro Gemma: l’opinionista esagerata con i modi e i ...

Sabrina Ghio/ "La scelta a Uomini e Donne? Nulla da spartire tra me e Nicolò Raniolo" : Sabrina Ghio, intervistata per il settimanale Uomini e Donne Magazine, parla della sua avventura come tronista e ammette: "Io e Nicolò Raniolo non abbiamo Nulla da spartire"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Jeremias Rodriguez NON sarà tronista : anticipazioni Uomini e Donne: chi sarà il nuovo tronista? Bocciato il fratello di Belen Jeremias Rodriguez non sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne. A smentire il gossip delle ultime settimane è stato lo stesso fratello di Belen a Casa Signorini. A quanto pare l’argentino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non avrebbe superato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Jeremias Rodriguez NON sarà tronista proviene da ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 09 marzo 2018 : la De Filippi ammonisce Tina! : A Uomini e Donne Trono Over continuano imperterriti i battibecchi tra Tina, Giorgio e Gemma. La Cipollari approfitta della diretta social per rivelare una notizia bomba. La De Filippi però l’ammonisce! Uomini e Donne: il ritorno della mummia in versione monaca di clausura! Durante la terza parte di Uomini e Donne, prosegue la discussione tra Sossio, Federica e Valter. La De Filippi dopo il ballo, comunica che sta per iniziare la ...

Gossip Uomini e donne : Maria De Filippi criticata dal pubblico - scopriamo perché : Maria De Filippi presa di mira dal suo amatissimo pubblico: questo è quello che sta accadendo in queste settimane sui social network, una vera e propria 'sommossa' da parte dei fan di Uomini e donne per una scelta alquanto discutibile della conduttrice. Come raccontano tutti i siti di Gossip in queste ore, dunque, la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe l'artefice di un siparietto che da qualche settimana va in onda nel Trono Over; il signor ...

Uomini e Donne gossip : la verità dietro al bacio tra Federica Benincà e Vittorio Sgarbi : Uomini e Donne gossip, scatta il bacio tra Vittorio Sgarbi e Federica Benincà: l’ex corteggiatrice di Marco Cartasegna dice la verità Poche ore fa sul sito di Isa e Chia è stata riportata una notizia presa dal nuovo magazine di Uomini e Donne. L’articolo in questione aveva come protagonisti Federica Benincà, ex corteggiatrice di Marco […] L'articolo Uomini e Donne gossip: la verità dietro al bacio tra Federica Benincà e ...

Pietro Tartaglione - matrimonio con Rosa Perrotta?/ Uomini e donne : “Dopo Isola dei Famosi facciamo un figlio” : Pietro Tartaglione di Uomini e donne vuole mettere su famiglia con la fidanzata Rosa Perrotta dopo la fine dell'Isola dei Famosi 2018: matrimonio e figlio in arrivo?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 17:56:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 08 marzo 2018 : Domenico bacia in bocca Gemma! : In questo video vedrete che cosa accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Over. Domenico parte alla carica e prende di mira Gemma Galgani baciandola in bocca. Nuove discussioni tra Ida, Sossio, Riccardo! Uomini e Donne: Anna Tedesco presa di mira nuovamente da Gianni Sperti! Nella seconda parte di Uomini e Donne Trono Over, gli affezionati telespettatori ne vedranno davvero delle belle. Anna Tedesco dopo aver chiaramente detto ...

Uomini e Donne news - pubblico indignato : la scelta di Maria non piace : Uomini e Donne, il pubblico contro Maria De Filippi: Domenico non piace Ultimamente, Maria De Filippi sembra puntare tutto sul Trono Over. Da quando il signor Domenico è entrato a far parte di Uomini e Donne viene sempre messo al centro dell’attenzione. Il nuovo cavaliere del parterre maschile regala infatti una miriade di risate ai […] L'articolo Uomini e Donne news, pubblico indignato: la scelta di Maria non piace proviene da ...

Uomini e donne - Ludovica Valli ha lasciato Briga di Amici : Entrambi sono in qualche modo legati a Maria De Filippi: lei, Ludovica Valli, è stata tronista a Uomini e donne, lui, Mattia Briga, ha partecipato all’edizione 2014/2015 di Amici. I due facevano coppia fissa, sosteneva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 2 febbraio, eppure arriva ora la notizia che è già tutto finito. La rivista di gossip aveva raccolto una serie di indizi tesi a dimostrare come il cantante e la modella ...

Uomini e Donne /Pubblico furioso con Maria De Filippi : colpa del bacio di Domenico a Gemma e Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:35:00 GMT)