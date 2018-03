“Un malore improvviso” Funerale Davide Astori | il giorno più triste In piazza Santa

caffeinamagazine

(Di giovedì 8 marzo 2018) Una folla a perdita d’occhi ha affollato nella mattina dell’8 marzo laantistante alla basilica diCroce a Firenze dove si sono svolti i funerali di, il capitano della Fiorentina che si è spento improvvisamente nella notte del 4 marzo in un albergo di Udine dove era in ritiro con la squadra. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, c’erano circa diecimila persone. Il carro funebre con la salma del 31enne è arrivato in un silenzio rispettoso e palpabile, mentre sventolavano le bandiere viola. All’interno della chiesa solo i familiari e gli amici del calciatore. Quando la squadra è arrivata c’è stato uno scroscio di applausi di sostegno e affetto. Il momento è stato di grandissima commozione ezza. Secondo quanto riporta Corriere TV il padre di Francesca Fioretti, sua compagna (con cui ha ...