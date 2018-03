“Un governo di scopo con il Pd Legge elettorale | poi al voto” Bomba di Giorgetti sul

Elezioni - Salvini : “Un governo senza il centrodestra? Sarebbe molto strano. A noi parte del voto di sinistra” : “Un governo senza il centrodestra, la coalizione più votata dagli italiani, Sarebbe sicuramente molto strano. Noi siamo pronti, abbiamo ottenuto voti al Nord ma tantissimi anche al Centro e al Sud: portare 170 parlamentari leghisti a Roma è un risultato che ci riempie di orgoglio. Renzi? Vittima della sua stessa arroganza, ma non voglio disturbarlo visto che so essere andato a sciare. L’Euro? Resta una moneta sbagliata che andrà ad ...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ M5s - Fioravanti al Ministero Sport in governo Di Maio : campione Nuoto - “Un onore” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA: M5S, Ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti. Di Maio invia lista ministri via mail a Mattarella: oggi i primi 5 nomi, domani lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:50:00 GMT)