Un doodle di Google per l' 8 marzo

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO 2018/ Frasi e auguri speciali : lo speciale doodle di Google : 8 MARZO, Festa DELLA DONNA. Frasi d'auguri e pensieri speciali per omaggiare "l'altra metà del cielo" e fare gli auguri alle donne DELLA propria vita in maniera sentita e significativa(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Elezioni politiche italiane del 2018 : gli occhi del mondo puntati sull’Italia - anche Google dedica un doodle : Persino Google dedica un Doodle alle Elezioni politiche italiane del 2018: è il giorno del voto e gli occhi del mondo sono puntati sull’Italia. Gli elettori chiamati alle urne sono 46 milioni 604 mila e 925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne. Potranno votare dalle 7 alle 23 in 61.552 sezioni per rinnovare la Camera ed eleggere 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l’età ...

Olimpiadi invernali 2018 : tanti animaletti in gara nel coloratissimo doodle di Google : Al via oggi le Olimpiadi invernali 2018! L’evento viene celebrato da Google con un coloratissimo doodle che mostra tanti animali che gareggiano per raggiungere il podio. Sembra che l’intero regno animale sia partecipe dell’eccitazione degli appuntamenti che si terranno nelle prossime due settimane, spiega il Team doodle Snow Games. La cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 è in programma oggi, 9 ...

Il doodle di Google su Virginia Woolf : A distanza di 136 anni dalla nascita, Google ha deciso di dedicare un doodle ad una delle prime scrittrici femministe della storia. Virginia Woolf è stata una delle figure principali della letteratura del XX secolo. La sua importanza storica non si rileva infatti soltanto nelle sue opere, ma anche nel suo attivismo politico per la parità tra i sessi. Infatti si era unita come militante insieme al marito al fabianesimo (nome derivato dalla Fabien ...

Google celebra Sergei Eisenstein con un bellissimo doodle animato : 22 Gennaio 2018 – Google dedica un bellissimo Doodle animato per il 120° anniversario dalla nascita di Sergei Eisenstein, regista, sceneggiatore, montatore, scrittore, produttore cinematografico e scenografo sovietico, considerato uno dei più importanti della storia del cinema. Eisenstein ha rivoluzionato il cinema negli anni ’30 e ’40, per l’uso innovativo del montaggio e la composizione formale dell’immagine. Ha ...

Felice anno nuovo! Auguri di Capodanno 2018/ Frasi e immagini di buone feste : il doodle speciale di Google : Felice anno nuovo! Auguri di Capodanno 2018: buone feste e buon anno, Frasi e immagini da inviare ad amici e parenti. I consigli per delle dediche originali, divertenti o sagge via WhatsApp(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 17:27:00 GMT)