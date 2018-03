Tutto il calcio e migliaia di persone ai funerali di Astori

Astori - in migliaia per i funerali a Firenze insieme a Tutto il mondo del calcio -Diretta : Centinaia di tifosi radunati in piazza Santa Croce da poco dopo l'alba e anche grandi personalità del calcio mondiale per i funerali di Davide Astori: Firenze e la Fiorentina si apprestano...

Astori - Tutto il calcio a Firenze per l’addio al capitano viola Foto|Video|I compagni : Alle 10 le esequie nella Basilica di Santa Croce, dopo la sosta del feretro davanti al "muro del pianto" del Franchi

Morte Davide Astori - il lutto - le condoglianze e i tweet di Tutto il mondo del calcio : Anche il mondo dello spettacolo e della musica ha voluto rendere omaggio al calciatore bergamasco con tantissimi messaggi, tra cui quello di Enrico Ruggeri : ' Passiamo la vita a correre e competere, ...

Roma VIII calcio (Juniores prov.) : Polletta - mese di sosta complica Tutto : Polletta : “Un mese di sosta rende tutto un’incognita” Roma – L’ultima partita è stato il positivo 0-0 nel derby col Torre Angela, datato 3... L'articolo Roma VIII calcio (Juniores prov.): Polletta, mese di sosta complica tutto su Roma Daily News.

Cristiano Ronaldo : 'Ritiro dal calcio? Quando accadrà sarò felice : ho vinto Tutto' : No, la notizia non è il ritiro dal calcio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese continuerà a giocare, e probabilmente a vincere. Perché è questo quello a cui ormai è abituato e ha abituato tutti quanti. ...

Hamsik : “Abbiamo fame di successi. A Napoli il calcio è Tutto” : Marek Hamsik è sicuramente l’uomo copertina di questa stagione del Napoli grazie allo storico record di gol in maglia azzurra conquistato nel corso dell’annata in corso. Il capitano partenopeo, insieme ad Insigne&co, sta trascinando la squadra verso un obiettivo incredibile come lo scudetto e sta facendo sognare un popolo intero. Hamsik ha rilasciato una intervista ai microfoni […] L'articolo Hamsik: “Abbiamo fame di ...

Calciomercato Inter - Tutto su Fofana : le contropartite proposte all’Udinese : Calciomercato Inter – L’Inter sembra in fase di ripresa dopo un periodo difficile in campionato, la squadra di Spalletti è reduce dal successo contro il Bologna ed adesso si prepara per la difficile partita contro il Genoa, qualche problema di troppo per il tecnico nerazzurro che deve fare i conti con assenze clamorose. Nel frattempo la dirigenza prova ad anticipare i tempi sul mercato, nel mirino è finito il centrocampista ...

La verità di Monchi sul calciomercato della Roma : “Dzeko - Giroud - Ounas e Salah a costi ridotti - vi dico Tutto” : Il ds della Roma Monchi, è stato ospite di Skysport per parlare del tanto discusso calciomercato del club giallorosso che dal suo arrivo non ha certo soddisfatto i tifosi. Il dirigente ha spaziato su tutte le questioni più calde del mercato che lo hanno visto protagonista. “Ai tifosi giallorossi chiedo di avere un po’ di fiducia nel mio lavoro. So bene che non vogliono più sentir parlare di promesse, progetti, plusvalenze e che ...

Le confessioni di Buffon da Costanzo : “Calciopoli - la depressione - il calcioscommesse ed Ilaria D’Amico - vi dico Tutto” : Buffon da Costanzo – Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, è stato ospite di Maurizio Costanzo all’interno della sua trasmissione “L’intervista” che andrà in onda giovedì sera. Tuttosport ha però pubblicato l’anteprima della lunga intervista riservata a Buffon, con diversi stralci molto significativi della carriera del portiere, a partire dalla caldissima questione Calciopoli: “Mi ha fatto male. ...

Calciomercato Juventus - Marotta svela Tutto : “Kane? Ecco cosa dico. Sul futuro di Buffon…” : Calciomercato Juventus – Nell’immediato pre-partita dell’importantissima sfida con il Tottenham, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, Ecco le sue dichiarazioni: “Adesso ci sono due partite secche in cui ci giochiamo il passaggio del turno. È importante giocare con intelligenza, il Tottenham è un avversario ...

Calciomercato Sampdoria - Pradè svela Tutto : le importanti indicazioni : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha conquistato tre punti importanti in casa contro il Verona, al termine del match Pradè ha parlato di Calciomercato, ecco le indicazioni: “Barreto importante per Giampaolo? Lo è anche per noi: ci stiamo parlando, come tutte le cose, c’è una trattativa e stiamo parlando con il suo agente. Lui è informato di tutto essendo un grande professionista sa che più rende meglio è per lui. Caprari? Lo ...