Trump firma i dazi su acciaio e alluminio Preoccupazioni per Europa e Cina

La pornostar Stormy Daniels fa causa a Trump : "Accordo sul silenzio non vale - manca la sua firma" : La notizia del ricorso legale, anticipata dalla Nbc, è stata confermata dall'avvocato dell'attrice a luci rosse, Michael Avenatti, via Twitter

Usa : domani Trump firma dazi su acciaio e alluminio - Axios - : New York, 7 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , firmerà la proclamazione presidenziale con cui far scattare i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio nella giornata ...

Trump ha firmato legge di bilancio - finito shutdown : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La pornostar e Donald Trump - il giallo della firma sul comunicato : "Non è mia" - dice Stormy Daniels : Ospite dello show della Abc, 'Jimmy Kimmel Live' la star a luci rosse, 38 anni, smentisce l'autenticita' del comunicato diffuso poco prima dell'intervista in cui negava di aver mai avuto una relazione con il presidente. Gioca, quindi, sull'ambiguita': "Non so da dove sia venuto fuori"