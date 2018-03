Trump firma i dazi | Fronteggiamo l' assalto al nostro Paese 11 Paesi siglano

Trump firma i dazi su acciaio e alluminio : entreranno in vigore tra 15 giorni : Donald Trump ha firmato alla casa Bianca i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati. Presenti, tra gli altri, il vice presidente Mike Pence, i segretari al commercio Wilbur...

Trump firma i dazi ma con qualche esenzione per i Paesi amici : Sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi, che entreranno in vigore entro 15 giorni, al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappres...

Trump firma i dazi e sfida il mondo. 11 Paesi firmano l'intesa sul commercio senza gli Stati Uniti : sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappresentanti del settore.Ma, mentre 11 Paesi rispolverano il patto commerciale transpacifico (Tpp) in funzione anti-Usa, sceglie una ...

Gli undici paesi che firmano l'accordo transpacifico contro il protezionismo di Trump : Proprio in un momento di grandissimo rischio di nuove guerre commerciali, il processo di liberalizzazione del trading internazionale ha una ripartenza da Santiago del Cile, con la firma di un accordo ...

