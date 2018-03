Trump firma i dazi 11 Paesi siglano un' intesa anti-Usa

Trump firma i dazi ma con qualche esenzione per i Paesi amici : Sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi, che entreranno in vigore entro 15 giorni, al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappres...

Dazi : la Casa Bianca conferma - Trump pronto a firmare la legge : "Proteggo i lavoratori americani" : NEW YORK - 'Proteggo i lavoratori americani, proteggo la sicurezza nazionale': così Donald Trump ha confermato la nuova tappa della sua offensiva protezionista . I settori da difendere stavolta sono l'...

Trump firma i dazi e sfida il mondo. 11 Paesi firmano l'intesa sul commercio senza gli Usa : sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali , ultimo in ordine di tempo Mario Draghi, , il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi al 25%...

Trump firma i dazi e sfida il mondo. 11 Paesi firmano l'intesa sul commercio senza gli Stati Uniti : sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappresentanti del settore.Ma, mentre 11 Paesi rispolverano il patto commerciale transpacifico (Tpp) in funzione anti-Usa, sceglie una ...

Gli undici paesi che firmano l'accordo transpacifico contro il protezionismo di Trump : Proprio in un momento di grandissimo rischio di nuove guerre commerciali, il processo di liberalizzazione del trading internazionale ha una ripartenza da Santiago del Cile, con la firma di un accordo ...

Trump stasera firma i dazi - ma evoca esenzione dazi per Australia e altri paesi : l presidente americano Donald Trump firmerà le misure sui dazi riguardanti l'import di acciaio e alluminio alle 15.30 locali , 21.30 in Italia, . Lo ha ufficializzato la Casa Bianca. Trump ha ...

Trump firma i dazi su acciaio e alluminio. Preoccupazioni per Europa e Cina : Il Presidente Donald Trump nella logica perseverante di una politica protezionistica annuncerà i dazi su acciaio e alluminio, secondo il New York Times, oggi a mezzogiorno, quando in Italia saranno le 18.

Trump pronto alla guerra : a giorni la firma sui dazi : Donald Trump assomiglia sempre più all'uomo gaberiano, «quello che perde i pezzi». Con la sola differenza che le conseguenze non sono esilaranti. Nessuno, infatti, sembra disposto a ridere sull'intenzione del tycoon di introdurre dazi sull'import di acciaio e alluminio, la più arcaica delle misure protezionistiche che ha convinto il consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn a farsi da parte. Un altro ...

Dazi - Trump pronto a firmare misure. L'Ue prepara le contromosse - : Secondo il sito Axios il presidente americano sarebbe "impaziente" e potrebbe mettere la firma al provvedimento su acciaio e alluminio già "domani". L'Unione europea, pronta a rivolgersi al Wto, ...

La pornostar Stormy Daniels fa causa a Trump : "Accordo sul silenzio non vale - manca la sua firma" : La notizia del ricorso legale, anticipata dalla Nbc, è stata confermata dall'avvocato dell'attrice a luci rosse, Michael Avenatti, via Twitter

Usa : domani Trump firma dazi su acciaio e alluminio - Axios - : New York, 7 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà la proclamazione presidenziale con cui far scattare i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio nella giornata ...

Dazi - fonti Casa Bianca : Trump pronto a firmare giovedì provvedimento : Il presidente americano, Donald Trump, dovrebbe firmare il provvedimento sui Dazi nella giornata di giovedì. E' quanto riferiscono due esponenti dell'amministrazione Usa citati da Axios. Le due fonti ...

Usa : domani Trump firma dazi su acciaio e alluminio - Axios - : New York, 7 mar. , askanews, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà la proclamazione presidenziale con cui far scattare i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio nella ...

Trump firma memorandum contro i "potenziatori" delle armi da fuoco : Un dispositivo che aumenta la frequenza di fuoco fu utilizzato nella strage a Las Vegas lo scorso ottobre