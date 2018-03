Trump approva i dazi | ma non per tutti i Paesi

L’America apre la guerra commerciale : Trump approva i dazi - esenzioni per i Paesi amici : Sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi, che entreranno in vigore entro 15 giorni, al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappres...

Trump pronto ad approvare i dazi - ma non per tutti i Paesi : Donald Trump mantiene il suo piano di imporre dazi su acciaio e alluminio. Il presidente americano ha infatti affermato che "inizialmente rimarrà fermo al 10% e al 25%". "Avrò il diritto di andare più su o più giù a seconda del Paese - ha aggiunto descrivendo i dettagli della misura - e il diritto di togliere o aggiungere Paesi. Io voglio solo equità perché noi non siamo stati trattati in modo giusto". I Paesi ...

Trump pronto ad approvare i dazi ma con qualche esenzione per i Paesi amici : Donald Trump ha suggerito che l’Australia e «altri Paesi» potrebbero essere esentati dai dazi su acciaio e alluminio, insieme a Messico e Canada....

Russiagate : Trump non approva diffusione memo dem : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa : Trump dice addio al disarmo nucleare e approva uso di bombe atomiche a bassa intensità : Deterrenza nucleare tra superpotenze? Si cambia. Con l'approvazione del nuovo piano di revisione della sua politica nucleare, Washington intende sviluppare testate a potenza ridotta, anche

Russiagate - Trump approva la pubblicazione del memo "anti Fbi" : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di avere declassificato il controverso memo dei repubblicani che si ritiene accusi l'Fbi di abuso di potere in relazione al Russiagate, spianando così la strada alla sua pubblicazione da parte del Congresso. Che l'ha subito pubblicato."È stato declassificato, vedremo cosa succederà", ha detto Trump nello Studio Ovale. "Quello che succede nel nostro Paese è ...

Usa : approvazione Trump risale oltre 40% : Il tasso di approvazione di Donald Trump supera il 40% per per la prima volta da settembre, in particolare per il passaggio della riforma fiscale . Lo rivela l'ultimo sondaggio realizzato da Monmouth ...

Sondaggio - approvazione Trump sopra 40% : 05.14 Il tasso di approvazione di Trump supera il 40% per per la prima volta da settembre, in particolare per il passaggio della riforma fiscale. Lo rivela l'ultimo Sondaggio di Monmouth university dopo il primo discorso sullo Stato dell'Unione di ieri. Il presidente Usa può comunque contare sul 42% di favorevoli, contro il 32% che gli assegnava la stessa rilevazione condotta il mese prima, la percentuale più bassa da quando è salito alla Casa ...