Trovato morto 29enne scomparso a Pescara : Pescara, 8 mar. (AdnKronos) – Il corpo senza vita del giovane Trovato nel tardo pomeriggio nella zona di San Silvestro a Pescara è di Alessandro Neri, 29 anni, di Pescara che veniva ricercato da domenica dopo che si era allontanato dalla sua abitazione da Spoltore a bordo della sua 500 rossa senza dare più segnali. La vettura era stata rinvenuta ieri mattina in Via Mazzini a Pescara, assai distante dal luogo del ritrovamento. Il corpo del ...

Spoltore sotto choc. Alessandro Neri Trovato morto a Pescara : Alessandro Neri è stato trovato morto alla periferia di Pescara. E’ il giovane di 29 anni scomparso da Spoltore. In base

Trovato morto a Pescara 29enne scomparso : indagine per omicidio : Pescara, 8 mar. , askanews, È stato riTrovato morto con un colpo d'arma da fuoco nel petto Alessandro Neri, il giovane di Villa Raspa di Spoltore , Pescara, scomparso tre giorni fa. Le indagini sono ...

Pignataro Maggiore. Saverio Ronzo Trovato morto insieme alla madre : Dramma familiare a Pignataro Maggiore in provincia di Caserta dove sono stati trovati morti una donna di 92 anni e il

Ginevra : 61enne Trovato morto in un appartamento - ipotesi omicidio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Marco Boni Trovato morto nel lago di Garda. Il 16enne era scomparso da due settimane : La sua scomparsa è finita in tragedia. Il cadavere ripescato nella tarda mattinata di oggi dalle acque del lago di Garda è quello dello studente Marco Boni, il 16enne scomparso il 16...

Davide Astori Trovato morto da solo nella sua camera di albergo : Il mondo del calcio si sveglia con una notizia che lascia senza parole. Oggi 4 marzo 2018 viene ritrovato Davide Astori senza vita nella camera del suo albergo, proprio ad Udine dove era in ritiro prima di affrontare la partita alle ore 15. Astori aveva 31 anni, nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, cresciuto nelle giovanili del Milan. Dopo un anno alla Cremonese ha giocato sei anni nel Cagliari per poi disputare un anno con la ...

Firenze - 27enne napoletano Trovato morto in un'abitazione : Un italiano di 27 anni è stato trovato morto stamani in un'abitazione a Firenze. Sul posto è intervenuta la polizia: al momento l'ipotesi è che il decesso sarebbe dovuto a cause naturali. La salma è ...