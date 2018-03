Tregua del maltempo | ma da sabato tornano pioggia e neve | la giornata peggiore domenica

Previsioni Meteo - l’esperto del Cnr : “Dopo il gelicidio ulteriore aumento termico - breve Tregua Domenica ma la prossima settimana torna il maltempo” : Domenica prossima l’Italia vivrà una breve tregua dal maltempo e dal gelicidio che sta creando gravi disagi in queste ore. “Sarà un lieve miglioramento e durerà poco, perché da lunedì è in arrivo una nuova fase perturbata che porterà al centro/sud piogge e, a Nord, neve“: lo annuncia il climatologo Massimiliano Pasqui, dell’Istituto di BioMeteorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibimet-Cnr). Domani ...

Buran non dà Tregua ma a Roma riapriranno le scuole. Bollettino delle 19 : Buran? continua a flagellare l'Italia. Tutto il Centrosud è sotto la neve che continua a scendere in alcune località e regioni. Nevica ancora in Romagna, nelle Marche, in Campania, oltre che in Puglia, Basilicata e Calabria. Un clochard? è morto per il freddo a Milano e da domani allerta ghiaccio e neve anche in Toscana. A Napoli scuole chiuse anche domani. A Roma riaprono In Campania una ...

Raid in Siria - violata la Tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. L'Iran, alleato di Damasco: "L'offensiva continua". Interviene anche la Turchia: "Fuori dalla tregua anche Afrin"

Il Papa chiede il rispetto della Tregua in Siria - ma cita solo il Goutha orientale e non Afrin : Ieri sera il cardinale Pietro Parolin, davanti al Colosseo illuminato di rosso per ricordare i cristiani di tutto il mondo perseguitati, ha detto che il Vaticano sta appoggiando la tregua umanitaria ...

Siria senza Tregua. Non regge l'intesa Onu - appello del Papa : La tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu è durata poche ore: secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, questa mattina il regime Siriano ha nuovamente attaccato la Ghouta orientale, roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. È stata bombardata due volte Chifouniya, una località alla periferia di Duma. Un corrispondente della France Press ha riferito di raid aerei e fuoco di artiglieria.Il Consiglio ...

Siria - il Consiglio di sicurezza dell'Onu approva la Tregua all'unanimità : Dopo quasi tre giorni di trattative serrate, e mentre continuano i bombardamenti, è finalmente fumata bianca all'Onu su una risoluzione che prevede una tregua in tutta la Siria , compresa l'enclave ...

Portofino - Tregua sullo sciopero del parcheggio | : Bloccato da un gazebo dalle 7 alle 12 l’accesso al parcheggio della cittadina, i turisti invitati a lasciare la macchina a Paraggi. Per la Piazzetta è la “prima volta”

PyeongChang : ecco i murales della Tregua olimpica : PyeongChang: ecco i murales della tregua olimpica I Giochi come ponti di pace “per costruire un mondo migliore”. A quattro giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, sono stati inaugurati nei due villaggi (sulla costa e sui monti) i murales della tregua olimpica, progettati per “cambiare la percezione del muro da negativo in […] L'articolo PyeongChang: ecco i murales della tregua olimpica ...

Svelato il murales della Tregua olimpica : ... Cio , , il tedesco Thomas Bach , che ha tenuto a sottolineare che 'questo murales serve a costruire ponti in un mondo attuale che è fragile. La Corea - ha ricordato il numero uno del Cio - ...

Appello per una Tregua nel divorzio della sinistra : Da almeno un secolo, addirittura di più, divisi su tutto. Il dramma perpetuo della sinistra italiana. Il catalogo è lungo, altroché il Don Giovanni di Mozart. Ha inizio prima del 1921, Livorno, e non si è ancora concluso.Lo stesso ideale declinato in cento modi diversi e sempre con punte di rancore via via più taglienti. Gli esempi fioccano come coriandoli. Due su tutti, un tema sociale e un nodo centrale in ...