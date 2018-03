Tre italiani al Tribeca

RLab - nella casa dei robot italiani. Tra virus - stelle - ogm e pipis Tre lli : A che punto sta la ricerca sugli androidi nel nostro Paese. Un piano per il risparmio energetico dell'Enea per gli edifici storici di Roma. Gli interrogativi...

Cinema - mos Tre - teatri : la maggioranza degli italiani spende almeno 50 euro per la cultura : Il Cinema è il 'luogo di cultura ' più frequentato dagli italiani ; seguono i musei, le mostre specifiche e quindi il teatro. Ma quanto spendono i cittadini per questo genere di attività? Uno su tre ...

Beppe Grillo ringrazia gli italiani : "Avete guardato olTre le polveri". Stilettata ai giornalisti : "Siete volubili" : "E allora grazie gente, per aver visto e interpretato il nostro impegno per quello che è. Forse possiamo parlarne di nuovo, usare ancora quel verbo che era tutto. Perché è sempre stato tutto per chi la vive: la passione". Beppe Grillo affida al suo blog personale il ringraziamento per il successo elettorale del Movimento 5 Stelle.Un grazie anche per aver compreso, spiega, a partire dalla presentazione della squadra di ...