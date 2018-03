Traghetti per il Nord Africa al porto di Pra’ | barricate e rivolta del ponente cittadino

Traghetti Moby - di nuovo operativa la Genova-Bastia : Teleborsa, - L'italiana Moby Lines riprende i collegamenti stagionali marittimi dall'Italia verso la Corsica in "pre-apertura" della stagione estiva. Da oggi lunedì 5 marzo e fino al prossimo 28 ...

Maltempo - Ancona : ripartono Traghetti viabilità dei tir con merce deperibile : ripartono i traghetti da Ancona e riaperta la viabilità portuale al traffico delle automobili e dei mezzi pesanti con prodotti deperibili a bordo. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, ha deciso di riaprire al traffico di auto e mezzi con prodotti deperibili a bordo delle navi in sosta nello scalo. La decisione è stata presa dopo la riunione del Cov della Prefettura. Le ...

Gnv e Moby - ordine in Cina per quattro Traghetti luxury : Dopo l'ordine di due nuove navi cargo in Germania per Tirrenia, il gruppo partenopeo Onorato Armatori commissiona due unità passeggeri in Cina per Moby. Il contratto è stato firmato ieri con i ...

Maltempo. Capri - forte mareggiata - Traghetti fermi; Trieste - camion si ribalta per la bora - 3 feriti : Raffiche di vento e forte mareggiata, Capri isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del maltempo nel Golfo diNapoli. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti. A Trieste, un camion si è ribaltato stamani a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve

Maltempo : annullate le corse dei Traghetti per Pantelleria e Lampedusa : A causa delle avverse condizioni meteo le corse delle motonavi “Pietro Novelli” e “Paolo Veronese” previste per le 23 sulle tratte Trapani-Pantelleria e Porto Empedocle-Pelagie sono state annullate. Lo rende noto la Siremar. L'articolo Maltempo: annullate le corse dei traghetti per Pantelleria e Lampedusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Grandinata su Roma - alberi caduti e strade inondate di foglie. Stop ai Traghetti per le isole Pontine : Maltempo, Grandinata a Roma con caduta di alberi e rami. Soppresse le corse per isole Pontine a causa della mareggiata. Una violenta Grandinata accompagnata da forte vento si è abbattuta su Roma poco ...