Traffico Roma del 08-03-2018 ore 11 | 25

Sciopero del trasporto pubblico per l'8 marzo : disagi a Roma - Traffico regolare a Milano : Corse ridotte sulla metro A e B diRoma per lo Sciopero in corso in Atac. Possibili riduzioni delservizio anche per bus e tram. Mentre sul fronte della viabilitàprivata, si registrano code e traffico intenso sul Gra ein moltissime delle arterie principali dellacittà. Non si segnalano gravi disagi a Milano

Sciopero 8 marzo - a Roma e Napoli Traffico in tilt. Milano - metro regolari e pochi disagi : Corse ridotte sulla metro A e B di Roma per lo Sciopero in corso in Atac. L'Usb, infatti, ha aderito all'appello di 'Non Una di Meno' proclamando lo Sciopero generale di 24 ore, anche...

Roma : Traffico in tilt a causa dello sciopero : Roma: Sette Km di coda a Settecamini, le consolari verso la Capitale sono tutte congestionate Roma – Molto congestionato il Traffico nella Capitale a causa...

Traffico e spaccio di droga a Roma est 39 arresti : Nuovo blitz antidroga nella Capitale. La maxi operazione è stata condotta dai Carabinieri a Roma. In totale sono state arrestate

