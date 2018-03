Tokyo e borse asiatiche archiviano con il segno più

Borse asiatiche in rosso - Tokyo -0 - 66% : Lo scenario globale è inoltre appesantito dai timori di una Federal Reserve più aggressiva del previsto nella politica monetaria tanto da far temere ben quattro rialzi dei tassi nel corso del 2018 e ...

Borse asiatiche in rosso. Tokyo sconta anche il dato sulla produzione : Giornata no per i mercati asiatici, soprattutto per la borsa giapponese , che accusa anche il pessimo dato sulla produzione industriale , scesa a gennaio più delle attese del 6,6%. Più in generale le ...

Tokyo si ferma in positivo. Miste le altre borse : Teleborsa, - Le borse asiatiche chiudono una seduta a due velocità , dopo il brillante finale di Wall Street. A Tokyo, dunque, l'indice Nikkei chiude le contrattazioni con un rialzo dell'1,07% a 22.

Borse Ue incolori dopo l'avvio positivo. Tokyo in gran recupero : Nel primo mese del 2018 la terza economia mondiale ha registrato un deficit commerciale di 943,4 miliardi di yen , 887 milioni di dollari, , come non succedeva da maggio dello scorso anno. Quanto ...

Tokyo inizia bene la settimana. Chiuse le altre borse : Teleborsa, - In gran forma la borsa di Tokyo a inizio settimana , con l'indice Nikkei che ha messo a segno un rialzo dell'1,97% a 22.149 punti. bene anche il più ampio paniere Topix che porta a casa ...

Borse asiatiche ferme per il Capodanno lunare. Bene Tokyo : Positive le poche Borse asiatiche che oggi hanno contrattato , in una sessione caratterizzata da volumi sottili per la chiusura di Shanghai, Hong Kong, Taiwan, Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore e Seul ,...

Tokyo maglia rosa tra le Borse asiatiche. Chiuse Shanghai e Hong Kong : Teleborsa, - Il buonumore di Wall Street contagia anche l'azionario asiatico , oggi orfano di Shanghai, Hong Kong, Taiwan e Seoul, tutte Chiuse per il Capodanno lunare . A Tokyo l'indice Nikkei ha ...

Borse nervose - Wall Street apre poco mossa. Europa positiva - Tokyo azzera i guadagni : MILANO - Ore 15.45. Borse in altalena dopo la grande paura del lunedì nero di Wall Street , legata alle aspettative di rialzo dei tassi in seguito alle prime vere pressioni inflazionistiche che si ...

Borse - dopo il lunedì nero di Wall Street - apre in forte calo Milano Crollano le asiatiche : Tokyo-4 - 7% : «I fondamentali dell'economia restano estremamente forti», ha commentato la Casa Bianca mentre sono andati in fumo 114 miliardi di dollari dei primi 500 paperoni del mondo. Il più colpito è stato l'...

Borse asiatiche a picco dopo crollo Wall Street - Tokyo perde il 4 - 73% - : Tokyo segna il maggior ribasso giornaliero dal 2016. Hong Kong cede il 4,1%, Shanghai il 2,7%, Shenzhen il 3,3%, Seul l'1,27% e Sydney il 3,3%. Ieri negli Usa la battuta d'arresto peggiore dal 2011 ...