Tirreno-Adriatico | a Kittel la seconda tappa

Tirreno-Adriatico 2018 - Marcel Kittel : “È bello tornare a vincere”. Patrick Bevin : “Un privilegio vestire la Maglia Azzurra” : La seconda tappa della 53esima della Tirreno-Adriatico ha visto trionfare in volata Marcel Kittel, che ottiene così il primo successo in questa corsa nonché con la nuova Maglia della Katusha-Alpecin. Un risultato tanto atteso dal tedesco come ha spiegato in conferenza stampa: “La mia ultima vittoria di tappa era stata al Tour de France, a Pau, sono passati otto mesi, tanto tempo! È bello tornare a vincere. Fino ad oggi le cose non erano ...

Tirreno-Adriatico - il percorso della Camaiore-Follonica : Si parte in salita , il via alle 12.15, e si finisce in circuito. In mezzo un percorso pianeggiante. sono queste, in sintesi, le caratteristiche della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, Camaiore-...

Tirreno-Adriatico 2018 - terza tappa : Follonica – Trevi (venerdì 9 marzo). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La Tirreno-Adriatico entra nel vivo e domani (venerdì 9 marzo) i corridori dovranno affrontare la tappa più lunga di questa edizione: 239 km da Follonica a Trevi. Un percorso ricco di inside e con un finale che si preannuncia spettacolare dato lo strappo conclusivo con pendenze che toccano anche il 20%. La partenza è fissata per le 10.05, mentre l’arrivo è previsto alle 16.15 circa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 dalle 15.20, su ...

Cavendish - costola rotta : Tirreno-Adriatico già finita : ROMA - La 53/a Tirreno-Adriatico di ciclismo è finita già dopo la 1/a tappa per Mark Cavendish . Lo sprinter dell'Isola di Man ieri è caduto a 55 Km/h, durante la cronosquadre a Lido di Camaiore, e ha ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Marcel Kittel firma la prima vittoria stagionale a Follonica : Finalmente, Marcel! Attesissimo dalle prime corse stagionali, il tedesco Marcel Kittel ha finalmente cancellato il fastidioso zero dalla casella ‘vittorie nel 2018’ andando ad imporsi nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2018, 167 chilometri da Camaiore a Follonica adattissimi alle ruote veloci. La prima parte di corsa si è svolta in maniera tutto sommato regolare, a partire dalla formazione della fuga già nei primi ...

Tirreno-Adriatico : DOMANI L'ARRIVO A TREVI : TREVI Tutto pronto per L'ARRIVO della Tirreno-Adriatico. DOMANI la corsa ciclistica a tappe arriverà a TREVI , a partire dalle ore 14.30, , mentre il giorno seguente è prevista la partenza da Foligno ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Mark Cavendish si è fratturato una costola : “Volevo ripartire ma sono fuori tempo massimo” : Mark Cavendish si è procurato la frattura della settima costola destra. Questo è il referto medico comunicato dal dottor Jarrad van Zuydam. Ieri l’ex Campione del Mondo era caduto malamente durante la cronosquadre che ha aperto la Tirreno-Adriatico 2018 e si era procurato importanti ferite al volto e abrasioni su tutto il corpo. In ospedale, dopo esami più approfonditi, si è certificata anche la frattura della costola che però “è ...

Tirreno-Adriatico - Gaviria pronto alla battaglia odierna : 'sarà una bella tappa. E su Cavendish...' : Il leader della classifica giovani, Fernando Gaviria, è pronto a conquistare la seconda tappa della Tirreno-Adriatico Per il terzo anno consecutivo, la BMC ha vinto la cronosquadre inaugurale della ...