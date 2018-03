The House of Tomorrow | il trailer del film con Asa Butterfield

'Houses of The Holy' : i Led Zeppelin tra simboli - misteri e innovazione : Parlare dei Led Zeppelin è insidioso. Si rischia, infatti, di scadere in qualcosa che è già stato detto o sviscerato. E' spesso così quando ci si misura con le leggende. Gli dei - non solo quelli del ...

E’ morto Reg E. CaThey - addio all’attore di House of Cards e The Wire : Dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni si è spento Reg E. Cathey, l’attore celebre per avere recitato nella serie tv ‘House of Cards’ interpretando Freddy Hayes, il proprietario e gestore del locale Freddy’s BBQ Joint. A dare la triste notizia il suo amico e produttore produttore David Simone, con il quale aveva collaborato nella serie ‘The Wire’ e in ‘The Corner’, attraverso un post ...

La serie tv The Resident con Matt Czuchry ed Emily VanCamp - dark medical drama alla Dr. House : Nell'affollato panorama dei medical drama, la serie tv The Resident è l'ultima aggiunta a questo genere televisivo. Le classiche storie d'ospedale, tra pazienti e dottori, vengono messe da parte in favore della rappresentazione della brutalità medica e le sue conseguenze. Ce ne accorgiamo dai primi, intensi, quattro minuti del pilot. Randolph Bell è un dottore rinomato e stimato dai colleghi. Durante un intervento di routine uccide un suo ...

Non gli piace la battuta del comico e il palco di “The comedy house” si trasforma in un ring : Steve Brown era sul palco della “The comedy house” quando una sua battuta ha suscitato le ire di un uomo seduto tra il pubblico. Lo spettatore è saltato in piedi e in men che non si dica ha provato a picchiarlo brandendo gli oggetti che ha trovato a portata di mano sul palco. L'articolo Non gli piace la battuta del comico e il palco di “The comedy house” si trasforma in un ring proviene da Il Fatto Quotidiano.

House of The Dead : Scarlet Dawn porta nuovamente il franchise nelle sale giochi giapponesi : Se avete l'età giusta vi ricorderete sicuramente del cabinato arcade di House of the Dead, uno dei più longevi franchise di SEGA che farà il suo ritorno con un nuovo capitolo, House of the Dead: Scarlet Dawn.Come riporta Gaming Bolt, Scarlet Dawn avrà l'onore di riportare l'iconica serie nelle sale giochi giapponesi, precisamente all'Akihabara's Club Sega. I cabinati saranno disponibili a tutti i visitatori per un breve periodo di tempo dato che ...