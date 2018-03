Tesoro - il 12 marzo 6 - 5 miliardi in asta BOT annuali : Teleborsa, - Nell'asta del 12 marzo, il Tesoro offrirà BOT annuali per un ammontare nominale di 6,5 miliardi di euro, scadenza 14 marzo 2019. Lo comunica una nota del MEF , Ministero Economia e Finanze, che spiega che il regolamento sarà il 14 marzo, lo stesso giorno in cui sono in scadenza BOT annuali per lo stesso importo nominale.