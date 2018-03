Terremoto oggi a Catania Ingv ultime scosse | Sicilia | sisma M 3 3 a Ragalna 8 marzo

Terremoto oggi IN EMILIA ROMAGNA/ Forlì Cesena INGV - scossa M 3.9. Trema pure Rieti (ore 9 : 35 - 6 marzo 2018) : TERREMOTO OGGI, 6 marzo 2018: scossa di magnitudo 2.5 in provincia di Rieti ad Accumoli. Nella notte una scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì-Cesena (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Marche - sisma M 2.2 in provincia di Macerata (5 marzo 2018 - ore 9 : 10) : Terremoto oggi 5 marzo 2018, ultime scosse e notizie. Dati INGV: nella Marche sisma di magnitudo 2.2, avvenuto in provincia di Macerata. Gli aggiornamenti in tempo reale.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Terremoto : “Oggi è una splendida giornata di sole - vi aspettiamo a ‘Nero Norcia’” : “A Norcia, dopo tanti giorni di freddo e pioggia, oggi e’ una splendida giornata di sole, vi aspettiamo a ‘Nero Norcia’, la mostra mercato del tartufo e degli altri prodotti tipici della Valnerina“: lo ha dichiarato all’ANSA il vicesindaco, Pierluigi Altavilla. “Purtroppo fino ad oggi non e’ andata bene a causa delle condizioni meteo avverse e questo ci spiace molto per gli operatori commerciali ...

Terremoto - ghiaccio e pioggia : frana su strada a Vallo di Nera in provincia di Perugia : Una frana è stata segnalata sulla SP472 che collega Vallo di Nera e Muccifora, subito dopo il ponte sul fiume. “Intorno alla mezzanotte si sono staccati sassi e detriti che hanno investito la strada. Ad avvertirmi e’ stato un automobilista che si trovava a transitare in quel tratto di strada. Insieme ai carabinieri di Spoleto, ai vigili del fuoco di Norcia e a personale della provincia abbiamo raggiunto il luogo segnalato per ...

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Abruzzo - sisma M 2.0 a L'Aquila (1 marzo 2018 - ore 13.40) : TERREMOTO OGGI, 1 marzo 2018: ultime scosse e notizie. Dati INGV sull'attività sismica: Abruzzo, sisma di magnitudo 2.0 a L'Aquila. Gli aggiornamenti su epicentro ed eventuali conseguenze(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:40:00 GMT)

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Puglia - sisma M 2.3 in provincia di Foggia (28 febbraio 2018 - ore 12.06) : Terremoto oggi 28 febbraio 2018, ultime scosse e notizie. Dati INGV: in Puglia sisma di magnitudo 2.3, avvenuto in provincia di Foggia. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : sisma M 2.1 in provincia di Macerata (ore 9 : 40 - 27 febbraio 2018) : TERREMOTO OGGI, 27 febbraio 2018: una scossa di magnitudo 2.1 sulla scala Richter si è verificata a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:46:00 GMT)

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Marche - sisma M 2.2 a Bolognola (26 febbraio 2018 - ore 11 : 25) : TERREMOTO OGGI: 26 febbraio 2018. Dati INGV, ultime notizie e scosse: Marche, sisma di magnitudo 2.2 sulla scala Richter a Bolognola. Aggiornamenti sull'attività sismica.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:27:00 GMT)

Terremoto oggi in Friuli/ Udine - INGV : scossa M 3.8 e 3.6 - continuo sciame sismico in Carnia (25 febbraio) : Terremoto oggi in Friuli: Udine e Belluno, ultime scosse INGV. Sisma M 3.8 e 3.6, sciame sismico. Non ci sono danni ma è stato nettamente avvertito. Epicentro e nuove scosse in aggiornamento(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Terremoto alle 9.16 di oggi - forte scossa in provincia di Udine. Avvertito anche a Belluno : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle ore 9.16 in provincia di Udine. L'epicentro è stato localizzato a 4 km da Forni di Sopra, nel...

