Terremoto | nuova forte scossa al Centro Italia nella notte | epicentro a Camerino | tanta

Terremoto in Papua Nuova Guinea : Papa Francesco prega per le vittime : Papa Francesco ha appreso “con grande tristezza” la notizia della “tragica perdita di vite umane” causata dal Terremoto in Papa Nuova Guinea. Il Pontefice affida “le anime delle vittime alla Misericordia di Dio” e invia le sue piu’ sentite condoglianze ai loro familiari. A quanti sono stati colpiti dal disastro, assicura la sua “vicinanza nelle preghiere“. Il Papa, in un telegramma di ...

Terremoto in Papua Nuova Guinea : 100 morti - 500 feriti e tremila famiglie sfollate : Il Terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito una settimana fa la regione degli altipiani in Papua Nuova Guinea – a cui sono seguite forti scosse di assestamento, fra cui due ieri di magnitudo 6 – ha provocato oltre 100 morti. A riferirlo è la Croce Rossa Internazionale, che cita dati di autorità provinciali. Le scosse hanno distrutto interi villaggi e infrastrutture nelle remote province di Southern Highlands, Hela, Enga e Western, ...

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : oltre 100 vittime e centinaia di feriti : E’ grave il bilancio del terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito la scorsa settimana la regione degli altipiani in Papua Nuova Guinea: si parla di oltre 100 morti e centinaia di feriti. Numerose le repliche del sisma, tra cui eventi di magnitudo 6. Le forti scosse hanno distrutto interi villaggi e infrastrutture, causando centinaia di frane che hanno bloccato le principali e vitali vie di comunicazione. Migliaia gli sfollati, senza cibo né ...

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : 30 morti - caos soccorsi : Il terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito nelle prime ore di lunedì la regione centrale degli altipiani in Papua Nuova Guinea ha provocato almeno 30 morti e oltre 300 feriti: al sisma sono seguite oltre 20 potenti repliche, mentre le squadre di soccorso faticano a raggiungere i villaggi colpiti. Aeroporti e ospedali hanno subito gravi danni. Intere famiglie sono rimaste sepolte vive da versanti di colline franati a Mendi, capitale della ...

Un Terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la Papua Nuova Guinea : Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.5. Il sisma ha colpito la Papua Nuova Guinea. Lo segnala l’agenzia statunitense Usgs.

