“Terremoto al Sud Italia” L’epicentro in mare ma scatta l’allarme | un forte boato | poi

(Di giovedì 8 marzo 2018) Giornata di paura nel bel mezzo delTirreno. Una potentedi terremoto è stata registrata alle 21,15 di mercoledì 7 marzo al largo delle coste calabresi. Il sisma, secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 4.4 a profondità di 389 chilometri. Proprio l’elevata profondità ha impedito che la scossa venisse avvertita dalla popolazione alle isole Eolie, relativamente vicine, o in comuni della costa calabra. La zona interessata è quella del monte Marsili, il vulcano inabissato che viene costantemente monitorato da anni, il grande ”mostro” sommerso nel cuore del Tirreno. Come detto, le onde sismiche non sono riuscite ad arrivare in superficie e la crosta terrestre le ha attutite in profondità. Nella stessa giornata, poche ore dopo la scossa rilevata al largo della costa della Calabria, una fortissima ...