Terremoti | sciame sismico sull' Etna dopo la forte scossa sul Marsili

Terremoti - sciame sismico tra Iran e Iraq : scosse avvertite fino a Baghdad - scene di panico : Otto scosse di terremoto (magnitudo tra 4.3 e 5.5) sono state registrate dall’Istituto Geofisico statunitense USGS al confine tra Iran e Iraq. Le scosse sono state rilevate alla periferia di Mandali, nella stessa zona in cui una scossa lo scorso novembre ha provocato 620 morti. Al momento non si ha notizia di vittime o danni. Gli eventi tellurici sono stati registrati tra le 06:59 e le 08:00 UTC e sono stati avvertiti in molte città ...