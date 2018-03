Telecom | Elliott ignorava il piano

Telecom - Elliott al 5% contro Vivendi : Non c'è pace per Telecom. Ieri, nel giorno del cda sui conti e sullo scorporo della rete, è circolata la notizia che il fondo Elliott di Paul Singer sta cercando di accumulare una partecipazione ...

Telecom ITALIA/ Elliott e lo schiaffo a Bollorè che fa pensare a Berlusconi e Patuano : Il fondo Elliott, non certo nemico di Silvio Berlusconi, sembra poter assestare un brutto colpo contro Vivendi nella gestione di TELECOM ITALIA. Il punto di ZACCHEO(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:52:00 GMT)SPILLO TLC/ Il futuro di Tim tra gli "azzardi" di Vivendi e l'incognita Mediaset, di S. LucianoBITCOIN & CO./ La forza della blockchain e la resa delle banche centrali, di G. D'Atri

Non solo Milan - Elliott investe in Telecom : non piace la gestione Vivendi : L'hedge fund londinese ha acquistato quote di Tim per cercare di contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società. L'articolo Non solo Milan, Elliott investe in Telecom: non piace la gestione Vivendi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

E' guerra nel capitale di Telecom Le mire del fondo Usa Elliott Assist a Silvio in funzione anti-Vivendi : Secondo voci di mercato l’hedge fund Elliott Management, che fa capo all’investitore attivista Paul Singer, avrebbe rastrellato già un 6% di capitale di Telecom Italia e si preparerebbe a chiedere l’ingresso di suoi rappresentanti nel Cda, per poi suggerire una svolta nella gestione dell’ex monopolista telefonico italiano a Vivendi. Per Bolloré può essere un campanello d’allarme, visto che Singer ha buoni rapporti con Berlusconi, essendo già ...

Telecom brilla a Piazza Affari. Scende in campo il fondo Elliott : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Telecom Italia , che tratta in rialzo del 4,58% conquistando la vetta del paniere principale di Piazza Affari, il FTSE MIB. Oggi, 6 marzo 2018, la società ...

Telecom - Elliott entra in campo contro Vivendi e acquista il 6% : MILANO - Un nuovo soggetto scende in campo nella sfida per il controllo di Telecom . La Elliott management del finanziere Paul Singer ha acquistato il 6% di azioni di Telecom, con l'obiettivo di ...

Telecom - Elliott in campo contro Vivendi e acquista il 6% : MILANO - Un nuovo soggetto scende in campo nella sfida per il controllo di Telecom . La Elliott management del finanziere Paul Singer ha acquistato il 6% di azioni di Telecom, con l'obiettivo di ...