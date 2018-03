Sulla guerra dei dazi tra Usa e Ue l' arbitro è la Wto | ma il tempo stringe

“È andata così”. Domenica In - guerra tra le sorelle Parodi? Si scopre tutto. Cristina e la verità Sulla sorella Benedetta. Prima d’amore e d’accordo e ora sempre più distanti. Il motivo? Eccolo servito : C’eravamo tante amate. Una volta, Prima che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insieme Domenica In. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra le sorelle Parodi, che Prima di incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

Voyager collection 12 febbraio : Roberto Giacobbo torna Sulla prima guerra mondiale : Un percorso inesplorato che si è rivelato sorprendente e avventuroso; la Mole, con i suoi circa 167 metri, è stata fino al secolo scorso il più alto edificio in muratura del mondo. Un primato perso ...

Emergenze : l’influenza ha la priorità Sulla guerra nucleare per i Cdc : Emergenze: negli Stati Uniti la priorità al momento è combattere l’influenza e solo dopo pensare alla preparazione di un eventuale attacco nucleare. Questa la scelta fatta dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, che hanno deciso di spostare a data da destinarsi l’incontro pubblico, inizialmente programmato per questo giovedi’ con una sessione dedicata agli attacchi nucleari. Lo riferiscono diversi media ...

Terza guerra mondiale/ Usa - summit col Canada per aumentare la pressione Sulla Corea del Nord : Terza guerra mondiale: le ultime notizie di oggi e gli aggiornamenti. Usa, summit col Canada per aumentare la pressione sulla Corea del Nord. Ma Cina e Russia non hanno ricevuto l'invito...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:55:00 GMT)

Guerra Sulla monnezza. Rimpallo di responsabilità tra Campidoglio e Regione sullo smaltimento dei rifiuti : La polemica sullo smaltimento dei rifiuti della Capitale si inserisce a pieno titolo nella campagna elettorale. Il governo mette in guardia: "Roma non può permettersi un'emergenza rifiuti come quella ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Nikki Haley - "Nessuna giravolta Sulla Corea del Nord : Trump parlerà con Kim solo se..." : TERZA GUERRA MONDIALE: Nikki Haley, ambasciatrice Usa all'Onu, fissa i paletti perché possa aprirsi un dialogo tra Donald Trump e Kim Jong-un. Intanto i servizi segreti ammettono un errore.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:28:00 GMT)