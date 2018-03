Storica ' prima volta' per Ryanair | riconosciuto il sindacato piloti

Beach Volley - Paolo Nicolai e Daniele Lupo in testa al ranking FIVB! Prima volta Storica per l’Italia : Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono balzati in testa al ranking FIVB di Beach Volley! La coppia italiana, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, è salita al numero 1 in classifica dopo il secondo posto ottenuto nel weekend al Major di Fort Lauderdale. L‘Italia non era mai stata in cima a questa speciale graduatoria: gli azzurri sono riusciti in una vera e propria impresa che li lascerà ancora di più nella storia di questo sport. I Campioni ...

“Me l’ha detto prima di accettare” - Laudoni a Uomini e Donne : la rivelazione choc della sua Storica ex Valentina Vignali. La cestista non ha preso bene questa avventura di Stefano e decide di confessare un episodio che farà molto discutere : La notizia era trapelata, ora invece è confermata. Stefano Laudoni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giocatore di basket salirà al Trono di Maria De Filippi dopo la scelta di Niccolò Brigante. Nel frattempo l’ex fidanzata di Laudoni, Valentina Vignali, ha pubblicamente messo in guardia tutte le corteggiatrici che andranno nel programma Mediaset per corteggiare il suo ex fidanzato, visto che lei c’è passata… A Casa ...

PyeongChang 2018 : combinata alpina donne - Italia insegue una prima medaglia Storica : ... ma anche per gli uomini, visto che la Fis, la federazione internazionale, è intenzionata nei prossimi anni a cancellare questa specialità dalla coppa del mondo e quindi anche da mondiali e olimpiadi,...

Basket : la Fiat centra la prima Storica Coppa Italia : Trionfo gialloblù. Nella finale di Coppa Italia, a Firenze. Dove la Fiat ha battuto 69-67 la Germani Brescia alzando così per la prima volta un trofeo nel mondo dei ‘grandi’. Inaspettatamente, anche: perché la squadra oggi allenata da Paolo Galbiati e Stefano Comazzi era arrivata in Toscana dopo un mese assurdo, tra le dimissioni di Banchi e quella...

Esordio con record per Pellegri : la sua ‘prima’ con la maglia del Monaco è Storica : Calciatore più giovane ad aver esordito in Serie A, il più giovane ad aver segnato una doppietta nel campionato italiano e ora il più giovane giocatore che abbia mai indossato la maglia del Monaco nelle ultime 40 stagioni. Pietro Pellegri è l’uomo dei record. L’ultimo lo ha siglato ieri sera nella sfida vinta dal Monaco per 4-0 contro il Dijon. Gettato nella mischia all’85’ al posto di Keita, Pellegri ha battuto anche ...

Calcio a 5 - Finale Europei 2018. Spagna-Portogallo 2-3 : Storica prima volta - lusitani campioni d’Europa! Bruno Coelho eroico - Ricardinho re dei bomber : Una storica prima volta, una partita thrilling, una Finale storica. Il Portogallo è Campione d’Europa al termine di un derby iberico al cardiopalma, deciso da un’incredibile doppietta di Bruno Coelho, risorto nei minuti conclusivi dopo un infortunio nella prima frazione e divenuto d’un tratto l’eroe della serata. All’Arena Stozice si scontrano le due squadre più forti per la Finale degli Europei 2018 di Lubiana. Uno ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : derby iberico in finale! Ricardinho sfida le Furie Rosse. Spagna in cerca dell’ottavo titolo - Portogallo per una Storica prima volta : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 sono in salsa iberica. Portogallo e Spagna si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto della competizione che domani, sabato 8 febbraio, si concluderà con la disputa della finale nell’Arena Stozice di Lubiana. Alle ore 20.45 è in programma il Calcio d’inizio di un match che si preannuncia a dir poco spettacolare tra due squadre che hanno intenzione non solo di portare a casa la coppa, ma anche di ...

Givova Scafati centra la prima Storica vittoria a Siena e prolunga a 5 la striscia di successi consecutivi in campionato. : La Givova Scafati serve la cinquina, aggiudicandosi la vittoria nella ventesima giornata del campionato di serie A2 , girone ovest, , quinta di ritorno. Vittima di turno la Soudreef Siena, sconfitta a ...

Serie A 19^ giornata - colpo di…Coda del Benevento : Prima Storica vittoria nella massima serie : serie A 19^ giornata, colpo di…Coda del Benevento: Prima storica vittoria nella massima serie. Ci sono volute 19 giornate ma alla fine The post serie A 19^ giornata, colpo di…Coda del Benevento: Prima storica vittoria nella massima serie appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Mission : Impossible - la prima Storica missione di Ethan Hunt : cast - trama e curiosità : Il primo dell’ormai lunga serie di film del franchise di Mission: Impossible, datato 1996, torna in televisione anche perché domenica 4 febbraio esce al cinema l’ultimo capitolo dell’ormai ventennale saga, Mission: Impossible – Fallout. Questo episodio pilota o, meglio, questo capostipite va in onda lunedì 5 febbraio su Italia Uno, alle 21.25. Mission: Impossible, il trailer Mission: Impossible, la trama L’agente ...

City Event Stoccolma - Storica prima per Zenhaeusern. Holdener - che beffa - Altri Sport : Trionfo svizzero al City Event di Stoccolma con Ramon Zenhaeusern che ha colto la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Straordinaria l'impresa del 24enne elvetico, che nella finale per il ...

Boxe - Storica Aiba : per la prima volta vertice a Roma : Roma - Per la prima volta l'Italia ospiterà un doppio appuntamento dei dirigenti dell'ente mondiale Aiba. A Roma, il 13 e 14 gennaio, si svolgerà la riunione della Commissione Tecnica (Aiba T&R ...

LIVE Tiro con le freccette - Finale Mondiale 2018 : Taylor-Cross in DIRETTA : 2-7 - Rob in trionfo! Prima volta Storica - Taylor si ritira : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del Mondiale 2018 di Tiro con le freccette: si preannuncia una serata davvero imperdibile ed emozionante all’Ally Pally di Londra come solo i darts sanno offrire. Pubblico scatenato per l’atto conclusivo del torneo iridato: Phil Taylor contro Rob Cross, derby inglese che vale 400mila sterline di borsa. Da una parte l’icona di questo sport, 16 Mondiali in bacheca e ...