Spuntano nuove indiscrezioni sulla possibile ambientazione di Call of Duty Black Ops 4

Tivoli - morto il 14enne vittima del blackout. Ma ora Spuntano nuove ipotesi : È morto il ragazzo di 14 anni di Tivoli che venerdì sera è stato trovato privo di sensi dal padre nel bagno di casa e salvato da una pattuglia delle forze dell'ordine. L'adolescente si era impiccato con il cavo della sua play station, cercando di emulare il gioco del "blackout" per provare il brivido che si sente quando ci si riprende da un arresto cardiaco.Ricoverato d'urgenza al Gemelli, nel reparto di Terapia ...

EVA HENGER - CANNA-GATE/ Accordo con Francesco Monte : Spuntano nuove accuse (Isola dei Famosi 2018) : Eva HENGER e Francesco Monte avevano un Accordo per raggiungere insieme la finale dell'Isola dei Famosi 2018? CRaig Warwick lancia delle accuse precise all'ex naufraga.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:02:00 GMT)

The Surge 2 : Spuntano tante nuove informazioni sul titolo di Deck 13 : The Surge 2 è stato annunciato ufficialmente per PC e console poco tempo fa e, come probabilmente saprete, il gioco arriverà il prossimo anno. Oggi, però, vi riportiamo alcune interessanti informazioni segnalate da PCGamesN che svelano vari dettagli sul gioco di Focus Home Interactive e Deck13.Innanzitutto, ci sarà ancora la exo-suit che garantirà la vostra sopravvivenza dalle minacce esterne e sarà nuovamente possibile smembrare gli arti per ...

Il mea culpa di Oxfam - che nomina una commissione per indagare sugli abusi. Ma Spuntano nuove accuse : ... che avrà accesso a tutti i dati dell'organizzazione e potrà compiere indagini a tutto campo, rivolgendosi direttamente al personale, ai partner e alle comunità che Oxfam supporta in tutto il mondo". ...

Spuntano nuove discariche a Lucinico : I volontari di Legambiente Gorizia hanno per l'ennesima volta segnalato alle autorità un abbandono di rifiuti a Lucinico , in due zone distinte. Il primo in prossimità del canale irriguo, andando ...

Kingdom Hearts 3 : Spuntano nuove indiscrezioni sulla data di lancio : Dopo la conferma dello sviluppo di Kingdom Hearts 3, avvenuta nell'ormai lontano 2013, i giocatori continuano ad attendere trepidanti l'annuncio ufficiale della data di lancio. Gli ultimi rumor ci parlavano di un'uscita fissata per il mese di novembre di quest'anno, ora spuntano ulteriori indiscrezioni.Infatti, stando a quanto riportato da Express.co.uk, Kingdom Hearts 3 potrebbe finalmente vedere la luce tra i mesi di luglio e settembre 2018. ...

Red Dead Redemption 2 : Spuntano nuove indiscrezioni sulla data di uscita : Tra i titoli più attesi di questo 2018 figura sicuramente Red Dead Redemption 2, l'attesissimo gioco targato Rockstar più volte al centro di rumor che riguardano la sua data di uscita.Su finire del 2017 erano emerse indiscrezioni che volevano il titolo in uscita nel mese di giugno di quest'anno, ora, come riporta PSU, spuntano nuovi rumor: infatti, secondo la divisione messicana di Amazon, Red Dead Redemption 2 uscirà il 12 luglio.La data ...

God of War : Spuntano tante nuove informazioni sul combat system - l'esplorazione e il crafting : Mentre poco tempo fa vi riportavamo le ultime novità sull'atteso God of War, che ci parlavano di una possibile esplorazione in futuro di altre mitologie, ecco che in rete spuntano tantissimi nuovi dettagli sull'esclusiva PlayStation 4 attesa nel corso di quest'anno.Nello specifico, le informazioni provenienti dall'ultimo numero di Game Informer e riportate da Gamingbolt, si soffermano sul combat system, l'esplorazione e l'inserimento di un ...

Transizione minima dal Mate 10 Lite a Huawei P20 : Spuntano nuove immagini in Rete : Da alcuni giorni si parla moltissimo del nuovo Huawei P20, soprattutto per le indiscrezioni riguardanti la dotazione di una tripla fotocamera che potrebbe aprire interessanti scenari nel panorama degli smartphone Android di fascia alta. Dopo aver analizzato questi rumors sulle nostre pagine ed in attesa di conferme sul comparto hardware di un device che intende conquistare tutti nel 2018, oggi 2 gennaio possiamo concentrarci su un video concept ...