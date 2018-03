Spazio | gli anelli di Saturno più giovani del Pianeta

Italia e America : lo Spazio si riorganizza per migliorare l’utilizzo commerciale delle risorse : “You can now make money with space investment“. È questo il motto degli imprenditori della nuova space economy. Un’economia spaziale alle prese con la prospettiva dello sfruttamento commerciale dello spazio. Dopo aver legalizzato il commercio privato di materiale proveniente dagli asteroidi, l’America prosegue con gli sforzi volti a migliorare l’ambiente normativo in questa nuova economia: sono in corso, infatti, nuovi interventi di ...

Volley - più Spazio per i giovani in Italia? I nuovi campionati e gli obblighi per SuperLega : le big rilanceranno i vivai? : Ieri sono stati rivoluzionati radicalmente i campionati italiani di Volley maschile. La Consulta di Lega ha reintrodotto le retrocessioni in SuperLega e ha aperto alla creazione di due campionati di Serie A al di sotto della massima categoria. Uno stravolgimento che dovrebbe alzare il livello medio del torneo e che porta con sé anche un’altra grossa novità. Le squadre iscritte alla SuperLega saranno infatti obbligate a partecipare alla ...

Le meravigliose forme naturali della Namibia viste dallo Spazio [FOTO] : Anche se questa immagine potrebbe sembrare più simile alla superficie di Marte, in realtà è stata acquisita dalla missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus e mostra il sud-est della Namibia ed il confine occidentale con il deserto del Kalahari. La Namibia è famosa non solo per le meravigliose forme naturali del deserto, ma anche perché questi deserti offrono indizi sulla storia del movimento della placca tettonica in questa parte ...

Contratti - più Spazio alle intese aziendali e stop agli accordi in dumping : Un'intesa che vuole rilanciare la contrattazione e il ruolo delle parti sociali, ammaccato negli ultimi anni, e in questa chiave gioca d'anticipo per mettere in fuorigioco l'ipotesi di un salario ...

Neve e gelo : ecco gli effetti dell’ondata di Burian sull’Italia visti dallo Spazio [GALLERY] : 1/11 ...

Leone d'oro alla carriera a RezzaMastrella : 'Abbiamo uno Spazio astratto che ci accoglie - è una magia' : Rezza performer-autore e Mastrella artista-autrice, firmano a quattro mani l'ideazione e il progetto artistico degli spettacoli, con titoli come 'Fratto X', '7-14-21-28' e 'Fotofinish'. 'La ...

Torino - è pronto Lyanco : il futuro della difesa granata! Adesso Burdisso gli faccia Spazio… : Lyanco è pronto al rientro. Il Torino aspetta a braccia aperte quello che dovrebbe essere il centrale del futuro ed il momento del suo ritorno in campo si avvicina a grandi passi. “La caviglia va bene, mi sento bene e sono felice di essere tornato: sono pronto per giocare. Non mi era mai capitato di stare fuori così a lungo – ha dichiarato ai microfoni di Torino channel – ma, per fortuna, ho una testa buona e la mia famiglia mi ...

Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang c'è Spazio anche per l'Italia degli eSports : In queste settimane la Corea del Sud è sotto i riflettori per la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio nella cittadina di PyeongChang. Oltre allo sport tradizionale questo paese è celebre anche per la diffusione degli eSports, un fenomeno in continua espansione che, secondo la società di ricerca NewZoo, si stima raggiungerà un giro d'affari di 1.5 miliardi di dollari e 286 milioni di appassionati a ...

PIT STOP : gli italiani fanno sparire la Tesla che Musk ha spedito nello Spazio : GLI italiani fanno sparire nello spazio LA Tesla - Lo streaming live sarà infatti disponibile su Virtual Telescope Project, un progetto italiano dedicato allo streaming di filmati in tempo reale, ...

Draghi - l'Europa ha superato la recessione ma c'è Spazio per migliorare : Teleborsa, - l'Europa ha conseguito "significativi progressi" per sanare debito pubblico e privato troppo alto, poca competitività, un sistema bancario troppo fragile e un'unione economica e monetaria ...

Draghi : occupazione in forte crescita - c'è Spazio per migliorare : ... che ha tenuto bassi a lungo i tassi di interesse permettendo una ripresa del credito e degli investimenti, abbia permesso di porre le condizioni per la ripresa dell'economia che si e' appunto ...

Draghi - l'Europa ha superato la recessione ma c'è Spazio per migliorare : l'Europa ha conseguito "significativi progressi" per sanare debito pubblico e privato troppo alto, poca competitività, un sistema bancario troppo fragile e un'unione economica e monetaria incompleta. ...

Meraviglie dallo Spazio : alla scoperta del vero Comandante Shepard - SpazioGames.it : Quei punti di luce, sparsi nel manto nero del cosmo, hanno portato alla nascita della mitologia, della letteratura, sino ad arrivare alla conquista della scienza. Geni del passato sono stati arsi in ...

Spazio : 3mila cittadini degli Emirati Arabi Uniti si sono candidati per diventare astronauti : Oltre tremila i cittadini degli Emirati Arabi Uniti che si sono candidati per entrare nell’UAE Astronaut Programme: lo ha annunciato il responsabile del programma. Secondo il Mohammed bin Rashid Space Center, le donne che puntano a contribuire agli esperimenti scientifici internazionali sono numerose: un candidato su quattro è donna. Le selezioni dovrebbero concludersi entro fine anno. Gli Emirati puntano ad inviare entro cinque anni il ...