Spari in una scuola in Alabama - morta 17enne : Washington, 8 mar. (AdnKronos/Dpa) – Una ragazza di 17 anni morta e due feriti. E’ il bilancio di una nuova sparatoria, questa volta “accidentale” secondo quanto finora ricostruito, avvenuta in una scuola dell’Alabama, negli Stati Uniti. Ne riferiscono i media statunitensi, precisando che la tragedia si è consumata nella ‘Huffman High School’ di Birmingham nel pomeriggio di ieri, dopo la conclusione ...

Samsung non teme più LG - che Sparisce dalle analisi di IDC. Urge una scossa : Durante il MWC 2018 di Barcellona un uomo di Samsung ha detto una frase che non farà piacere ai rivali di LG, in difficoltà nel settore smartphone L'articolo Samsung non teme più LG, che sparisce dalle analisi di IDC. Urge una scossa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il mistero del bimbo Sparito da una settimana : la Spagna in ansia : Un bambino di otto anni sparito nel nulla da una settimana; centinaia di poliziotti e volontari lo cercano inutilmente giorno e notte nella zona montagnosa di un piccolo paese di Almeria, nel sud...

Usa - Spari vicino alla Casa Bianca : una persona ferita : Usa, spari vicino alla Casa Bianca: una persona ferita Un colpo di arma da fuoco è stato udito su una delle strade che costeggia la cancellata della residenza del Presidente degli Stati Uniti.Continua a leggere Un colpo di arma da fuoco è stato udito su una delle strade che costeggia la cancellata della residenza del […]

Italiani Spariti in Messico : "Venduti a una banda per 43 euro" : San Paolo - Continuano i colpi di scena in Messico nelle ricerche di tre nostri concittadini di Napoli Raffaele ed Antonio Russo, padre e figlio, ed il cugino Vincenzo Cimmino scomparsi il 31 gennaio ...

I tre napoletani Spariti in Messico venduti a una banda per 43 euro : in campo Farnesina e servizi segreti : Alla fine, da quei pochi spiragli di verità emerge uno scenario tragico. Raffaele Russo, 60 anni, suo figlio Antonio, 25, ed il nipote 29enne Vincenzo Cimmino sono stati 'venduti', ceduti da un ...

Cinquanta studentesse Sparite da una scuola dopo un attacco di Boko Haram : Almeno 50 studentesse di una scuola attaccata la sera del 19 febbraio dai jihadisti di Boko Haram sono scomparse. Lo riporta la Bbc citando il governatore dello stato di Yobe, dove è avvenuto il blitz dei terroristi islamici. La maggior parte delle studentesse e degli insegnanti sono riuscite a scappare la sera dell’attacco dopo aver sentito gli sp...

Andrea Cecconi - il grillino Sparito è in montagna con la moglie : spunta una foto - e l'ortodosso Danilo Toninelli mette un 'like' : Dov'è sparito Andrea Cecconi ? Tanti, nel M5S ma non solo, se lo sono chiesti in questi giorni dopo che l'ex deputato grillino, finito nel mirino delle Iene per le mancate restituzione dello stipendio,...

Napoletani Spariti - il mistero di due morti e una Sparizione : ... lungo paralleli solcati da violenze inaudite e dove il sequestro di persona rappresenta una fonte di guadagno che non trova pari al mondo - diciotto giorni senza una notizia, un labile segnale ...

Simone Martucci trovato morto in un pozzo : "Sparito ieri dopo una lite". Si cerca un 27enne : Il cadavere di un uomo è stato trovato in un pozzo nelle campagne di Noci. Si tratterebbe di una delle due persone di cui non si avevano notizia da ieri: un commerciante 47enne, Simone...

Una carriera inventata - un contratto vero e poi la Sparizione : la folle storia di 'O Vieri' : Finta la carriera da terzino, inesistenti le esperienze in Europa e falso pure il nome forse preso in prestito dal grande Bobo Vieri. In Brasile si chiacchiera della storia di Denis Vieri, un ex ...

Florida - Spari in una scuola : diversi morti e feriti : Ancora una tragedia dettata dalle armi da fuoco negli Stati Uniti. Con un bilancio che di ora in ora rpotrebbe diventare sempre più pesante. Una sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di ...

Spari in una scuola di Parkland - in Florida. 3 morti e 50 feriti. Preso il sospetto autore : L'aggressore, forse un ex studente, era armato pesantemente e indossava una maschera antigas. Trump: nessuno dovrebbe sentirsi insicuro in una scuola americana

Florida - Spari in una scuola : almeno tre morti - decine di feriti : Una sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Secodo le prime ricostruzioni, ci sarebbero tre morti e una cinquantina di feriti. Sul posto sono accorse le forze dell'...