Solo Berlusconi fa sponda al Quirinale | evitare paralisi e ritorno al voto M5s cauto

Berlusconi : "Solo io posso fermare M5S" : 10.17 Se si dovesse tornare al voto tra un anno il candidato premier "temo che dovrò essere io,perché sarò riabilitato da quella sentenza politica". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a 'Radio Anch'io'. "Io non ho ambizione politica, sono in campo come nel'94 per senso del dovere, questa volta l'ho fatto di nuovo per evitare che la setta M5S arrivasse a prendere i voti degli italiani per governare. Solo io posso ...

Berlusconi : "Flat tax? Copertura serve Solo nei primi 2 anni" : Berlusconi poi ha anche parlato delle sue vicende giudiziarie: 'Quella per frode fiscale è stata una sentenza politica. È stato fatto un collegio apposta, tutto composto da Magistratura democratica. ...

Silvio Berlusconi e la promessa economica agli onorevoli di Di Maio cacciati dal M5s per governare da Solo : Segui i soldi. La lezione vale per l'economia e la finanza così come per la politica. Specialmente se si parla di onorevoli eletti e ripudiati dal loro stesso partito. I candidati del Movimento 5 Stelle protagonisti delle 'dimissioni-...

Silvio Berlusconi : Dell'Utri? Trattato così Solo perché amico mio : Silvio Berlusconi parla del programma elettorale di Forza Italia in un'intervista al Dubbio. Il leader azzurro prova a convincere gli indecisi, vero ago della bi9lancia di questa tornata elettorale del prossimo 4 marzo: "L'unica alternativa alla nostra vittoria è un Parlamento paralizzato e nuove elezioni". E il Cavaliere fa un appello per il "voto utile": "Tutti i dati in nostro possesso, ...

I risultati sconvolgenti della nuova inchiesta di Fanpage. Lo scandalo giova Solo a Berlusconi : chi c'è dietro il giornale on line? : E' il terzo filone della inchiesta Fanpage quello che prometterebbe risultati sconvolgenti. Ma è ancora sepolto da centinaia di ore di colloqui, incontri, registrazioni di conversazioni. Riguarda la ...

Venerdì arriva Berlusconi a Napoli : 'Solo noi garantiamo governabilità' : Professionisti, docenti universitari, imprenditori: non più la Forza Italia che fu ma quello che si riesce a convincere in tempi di anti-politica galoppante. A Casalnuovo il coordinatore provinciale ...

Silvio Berlusconi - lo studio riservato : al centrodestra manca Solo un senatore. Ma occhio al M5s... : Ad Arcore sono tornate di moda le bandierine. Ricordate quelle di Emilio Fede? Ecco, solo che adesso sono di tre colori , se n'è aggiunto un terzo per i Cinquestelle, e vanno appuntate sulla mappa dei ...

Migranti : Berlusconi - Solo siriani e iracheni sono rifugiati : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “I siriani e gli iracheni scappano dalla guerra, sono dei rifugiati, tutti gli altri sono Migranti economici”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca su Rai 3. L'articolo Migranti: Berlusconi, solo siriani e iracheni sono rifugiati sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : Berlusconi - vanno salvati ma non sbarcarli Solo in Italia : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Con le persone che rischiano di annegare “non ci si può comportare che in un unico modo: dare aiuto alle persone in mare, portarle in salvo magari anche sul nostro territorio, o se siamo più vicini a Malta portarle a Malta, se sono più vicini alla Francia portarle in Francia. Purtroppo la sinistra con Triton ha autorizzato tutta le navi a portare le persone salvate nei porti Italiani”. Lo ha ...

Berlusconi : “Centrodestra sopra 40% | Il razzismo non si combatte Solo con le leggi” : Berlusconi: “Centrodestra sopra 40% | Il razzismo non si combatte solo con le leggi” “solo noi possiamo assicurare una maggioranza di governo. Io dico no a nessun altro governo che non esca dalle urne”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi su Radio 24 che poi ha aggiunto: “Il razzismo non si combatte solo […] L'articolo Berlusconi: “Centrodestra sopra 40% | Il razzismo non si combatte ...

Silvio Berlusconi - la guida al voto nella chat private : 'Votate Solo per Forza Italia' : Per capire che aria tira all'interno delle coalizioni in campagna elettorale, centrodestra e centrosinistra in questo si distinguono poco, basta guardare il video di 49 secondi diffuso da Silvio ...

Renzi e Berlusconi : “Senza maggioranza si torna al voto”. Ma uno esclude Solo Lega e M5s - l’altro rifiuta il patto anti-inciucio : Come in Spagna. In caso di maxi-pareggio alle elezioni, si deve tornare al voto. Presumibilmente a giugno. Non c’è alternativa. Lo giura Silvio Berlusconi. Lo riprende Matteo Renzi. Lo ribadisce Giorgia Meloni. Lo ripete Renato Brunetta. Nessun tentativo di alleanze spurie: né governi di scopo (come ha adombrato con molte condizioni Luigi Di Maio) né governi del presidente (come ha provato a dire da sinistra Massimo D’Alema). Ma non ...

Macerata - Berlusconi : “Solo gesto di un folleD’accordo con la Segre : via la parola razza” : Macerata, Berlusconi: “Solo gesto di un folleD’accordo con la Segre: via la parola razza” Silvio Berlusconi torna a parlare della sparatoria di Macerata: “Nessun atto politico”. Quanto all’idea lanciata dalla neosenatrice a vita Liliana Segre di eliminare la parola razza in costituzione, il leader di Forza Italia si dice d’accordo. Continua a leggere L'articolo Macerata, Berlusconi: “Solo gesto di ...