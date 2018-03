Snowboardcross | Coppa del Mondo Mosca 2018 | Michela Moioli tenta l’allungo decisivo

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Mosca. Michela Moioli per vincere il trofeo! : Nel weekend del 10-11 marzo si disputerà la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Michela Moioli è in testa alla classifica generale con 6810 punti e può piazzare l’allungo definitivo verso la conquista della Sfera di Cristallo. Appuntamento sulle nevi di Mosca (Russia): sabato andrà in scena una gara individuale, domenica spazio alla prova sprint a squadre. L’Italia punterà anche su Omar Visintin e compagni ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 : Moioli resta in testa - bene Perathoner - Brutto e Belinghieri : Un week-end in chiaro scuro per l’Italia dello Snowboardcross, che è tornata dalla Spagna, precisamente da La Molina, per la tappa di Coppa del Mondo un fantastico podio al maschile e qualche caduta di troppo. Nel complesso il risultato di squadra è positivo, ma c’era spazio per arrivare al colpaccio. Partiamo dal terzo posto di Emanuel Perathoner: davvero molto bravo il veterano azzurro, alla seconda top-3 stagionale dopo quella in Argentina di ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 – Emanuel Perathoner : “Ho cercato il sorpasso - mi sono rialzato e il terzo posto era fatto” : Emanuel Perathoner ha conquistato un bel terzo posto a La Molina, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. L’azzurro è caduto in finale, si è rialzato ed è riuscito ugualmente ad agguantare il podio. Queste le dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “E’ tutta la stagione che sto facendo abbastanza bene, qualche volta sono stato meno fortunato, ma nel nostro sport capita. Nella gara di oggi ho provato il sorpasso ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche. Michela Moioli e Pierre Vaultier restano in testa nonostante le cadute : Giornata particolare quella del ritorno della Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di La Molina: una pista breve e non particolarmente tecnica ha permesso tante sorprese sia al maschile che al femminile. Sono caduti i campioni olimpici Pierre Vaultier e Michela Moioli, che conservano però la vetta nelle classifiche di Coppa. Classifica Snowboardcross maschile Pierre Vaultier 6520 Alessandro Haemmerle 4840 Alex Pullin 4696 Paul Berg ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : Emanuel Perathoner splendido terzo a La Molina! Tra le donne cade Moioli - quarta e sesta Brutto e Belinghieri : Tornata la Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo le Olimpiadi di PyeongChang e l’Italia trova subito il podio. Sulle nevi di La Molina (Spagna), su una pista tutt’altro che dura sotto il livello tecnico e davvero molto breve, non mancano le sorprese, con i campioni olimpici Pierre Vaultier e Michela Moioli che escono prima delle finali. A piazzarsi nella top-3 in casa azzurra ci pensa uno strepitoso Emanuel Perathoner. Doppietta per ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 IN DIRETTA : Michela Moioli vuole difendere il primato. Azzurri per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di La Molina . Torna di scena, dunque, in Spagna, il massimo circuito internazionale dopo l'appuntamento olimpico di PyeongChang. L'Italia si presenta sulle nevi ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di La Molina. Torna di scena, dunque, in Spagna, il massimo circuito internazionale dopo l'appuntamento olimpico di PyeongChang. L'Italia si presenta sulle nevi iberiche con una certezza: quella di Michela Moioli, oro a Cinque Cerchi, che va a caccia anche della sfera di cristallo. L'azzurra è leader della classifica e deve gestire ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 : azzurri avanti in massa nelle qualificazioni : È tornata la Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboardcross: il circuito, reduce dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, si è spostato in Spagna, precisamente sulle nevi di La Molina, dove oggi si sono svolte le qualificazioni per la gara di domani. avanti in massa gli azzurri. Tra gli uomini miglior tempo del campione olimpico Pierre Vaultier davanti all’australiano Alex Pullin e allo spagnolo Lucas Eguibar, ma poi c’è ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : a La Molina Michela Moioli difende il primato - uomini per il riscatto : Un paio di settimane per tirare il fiato, ma ora si riparte verso lo sprint finale: torna la Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo le Olimpiadi di PyeongChang. Ci si sposta verso la Spagna: sulle nevi di La Molina, dove sabato si disputerà una prova importante anche in chiave sfera di cristallo. Gli italiani vogliono continuare a stupire. Fari puntati ovviamente sulla medaglia d’oro olimpica Michela Moioli. L’atleta di Alzano ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche. Michela Moioli scappa via - che balzo di Michele Godino! : Giornata strepitosa per i colori azzurri dello Snowboardcross che si riverbera anche nelle classifiche di Coppa del Mondo: tra le donne, Michela Moioli, a tre prove dal termine ha oltre 1000 punti di vantaggio sulla concorrenza, e quindi a marzo potrà anche amministrare per portare a casa il titolo. Nella graduatoria maschile balzo di Michele Godino, che entra tra i primi 20, totalizzando quest’oggi più punti di quanti ne aveva raccolti ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 – Michele Godino fa saltare il banco! Secondo posto da urlo - a PyeongChang per sognare : Dopo le qualifiche del mattino tutti si attendevano Emanuel Perathoner e invece a far garrire il tricolore italiano sul podio di Feldberg, località tedesca che ha ospitato la Coppa del Mondo di Snowboardcross, ci ha pensato Michele Godino, il quale, proprio a ridosso delle Olimpiadi di PyeongChang, ha centrato il primo podio in carriera nella massima competizione. Meglio dell’italiano, nella big final odierna, ha fatto soltanto il ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 : nelle qualificazioni si impongono Michela Moioli ed Emanuel Perathoner : Se il buongiorno si vede dal mattino, questa potrà essere una splendida giornata per i colori azzurri: nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in corso a Feldberg, in Germania, si sono imposti Michela Moioli tra le donne ed Emanuel Perathoner tra gli uomini. Nella gara maschile è bastata la prima run ad Emanuel Perathoner, primo in 38″05 e a Michele Godino, 11° in 38″41, per staccare il pass per le ...

