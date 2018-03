Sledge hockey | Paralimpiadi PyeongChang 2018 USA favoriti | il Canada ci prova Italia

Sledge hockey - Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna il podio. Planker e compagni per l’impresa : L’Italia sarà presente alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con la Nazionale di Sledge hockey. Gli azzurri volano in Corea del Sud con tante ambizioni, forti di una crescita esponenziale avuta negli ultimi anni e che ci permette di poter nutrire dei sogni di medaglia: salire sul podio a cinque cerchi non è un’utopia per i ragazzi di Massimo Da Rin che hanno tutte le carte in tavola per poter essere protagonisti in questa ...