“Sistemare l’orario” Panico | gli orologi indietro di 6 minuti in tutta Europa Ecco la

(Di giovedì 8 marzo 2018): “Oddio, non è possibile, ma che ore sono?”. Siete in ritardo a lavoro e date la colpa alla vostra sveglia digitale? Il motivo potrebbe trovarsi in una disputa tra Kosovo e Serbia, che si è riversata sulla rete elettrica europea. Da metà gennaio glielettronici che infunzionano tramite la rete elettrica, come ad esempio quello dei forni a microonde o dei timer che regolano il riscaldamento centrale (non quelli di smartphone e pc) hanno subito un rallentamento di 6. A rivelarlo, come si legge su AdnKronos, è stato l’Entsoe, l’organismo che rappresenta gli operatori di trasmissione di energia elettrica in 25 paesi europei. I Paesi dalla Spagna alla Turchia, passando per l’Italia e la Polonia, fanno parte di una vasta area collegata da una rete elettrica che opera a una frequenza sincronizzata. Questa frequenza regola anche ...