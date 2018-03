Sindaco di Trieste multato | si arrabbia con i Vigili

Trieste - il Sindaco multato per il parcheggio si sfoga su Facebook : “Ora controllerò l’operato dei vigili” : Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha preso una multa per aver parcheggiato in uno spazio destinato ai vigili urbani. Subito dopo Dipiazza, che era già stato primo cittadino del capoluogo giuliano dal 2001 al 2011 con il sostegno di Forza Italia, ha postato sul proprio profilo Facebook un video in cui ammonisce: “D’ora in poi controllerò molto attentamente l’operato della polizia locale“. Come riporta il quotidiano Il Piccolo, ...