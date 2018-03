Sicilia | Musumeci | ora al via stagione riforme da legge elettorale a province

Sicilia : Musumeci - primi cento giorni insignificanti - aspettiamo i mille giorni : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "In una situazione collassata come quella che abbiamo trovato alla Regione, 100 giorni sono davvero insignificanti, avevamo promesso di ridare ai Siciliani una regione normale dopo 5 anni e per cogliere i risultati di una inversione di tendenza, ci riserviamo il diritto

Sicilia : Musumeci visita comando Legione Carabinieri : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha fatto visita questa mattina al comandante della Legione Carabinieri Sicilia generale Riccardo Galletta presso la caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa di Palermo. Nel corso dell’incontro, l’alto ufficiale, alla presen

Sicilia : Lupo (Pd) - governo Musumeci naviga a vista : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci naviga a vista. Abbiamo chiesto di conoscere il cronoprogramma su bilancio e legge di Stabilità dal momento che i documenti contabili non sono stati ancora presentati all’Ars e non crediamo ci siano i tempi per approvare tutto entro fine marzo. Se i

Sicilia : Di Mauro - da Cancelleri bassi attacchi a Musumeci : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Le esasperate dichiarazioni del governatore mancato dei grillini contro il presidente Musumeci confermano la scarsa levatura politica dell'onorevole Cancelleri e rassicurano i Siciliani sulla lucidità del voto regionale che ha premiato la concretezza di un progetto di

Musumeci e il voto in Sicilia : Segnale di malessere profondo : ... così abbiamo profondo rispetto per quello di ieri, e sappiamo bene che per i prossimi cinque anni saremo chiamati a promuovere nell'Isola tutte le azioni possibili per fare crescere l'economia, ...

Sicilia : Musumeci - in arrivo 66 mln euro per nove dighe : Palermo, 28 feb. (AdnKronos) - "Pioggia di finanziamenti previsti dal Cipe per nove dighe Siciliane. In arrivo quasi 66 milioni di euro. Si tratta di lavori sollecitati recentemente dal Governo regionale per fronteggiare e risolvere l’emergenza idrica nell’Isola. Nell’ambito del Fondo per lo svilupp

Sicilia : Musumeci riceve Presidente Cga : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo d’Orleans, in visita di cortesia, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Rosanna De Nictolis. Nel corso del cordiale incontro, che si è protratto per oltre un’ora - e al qual

Sicilia : Giunta Musumeci impugna legge statale di bilancio : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - La Giunta regionale Siciliana ha impugnato, con atto formale, la legge di bilancio dello Stato per il 2018, nella parte in cui introduce oneri finanziari a carico della Regione Siciliana e delle ex Province regionali. "In particolare - spiega l’assessore all’Economia,

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Musumeci? In 100 giorni solo chiacchiere : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "Musumeci ha vinto le elezioni ma mi chiedo fino a quando giocherà con la Sicilia dando la colpa di tutto a chi ha governato prima? Le chiacchiere, quando si vince, stanno a zero, il Governo dovrebbe lavorare e risolvere i problemi, rilanciare la nostra terra e creare

Sicilia : Musumeci - ripristinare organo controllo su enti locali : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "Esiste una necessità che ormai non è più rinviabile: la riproposizione di un organo di controllo sugli atti degli enti locali in Sicilia. Una garanzia, innanzi tutto per gli amministratori, oltre che per il buon andamento della pa". Lo ha detto il presidente della Reg

Sicilia : Musumeci - prevista proroga contratto per Italcementi : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo già predisposto una delibera, che sarà discussa nella prossima giunta, per consentire ai dipartimenti regionali Finanze e credito e Sviluppo rurale di prorogare il contratto di concessione della cava utilizzata a Carini dalla Italcementi. Contemporaneamente il

Sicilia : M5S - Sgarbi ha superato ogni limite - Musumeci ritiri la delega : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "La questione è tutta politica. Vittorio Sgarbi ricopre un ruolo istituzionale in Sicilia e ha superato ogni limite. La dialettica politica è una cosa, gli insulti coordinati e continuativi altro. Fino a che punto deve spingersi prima che il presidente della Regione in