“Siamo tornati!” Oneston alla riscossa | la grande novità di Luca e Raffaello L’annuncio

caffeinamagazine

: Siamo tornati da Nadia e Bartolo, persone semplici raggirate da un truffatore a Pescara. E li abbiamo aiutati, part… - redazioneiene : Siamo tornati da Nadia e Bartolo, persone semplici raggirate da un truffatore a Pescara. E li abbiamo aiutati, part… - mattiasanna77 : @LucaBizzarri ???????? beh , visto che con questa legge elettorale siamo tornati indietro di 30 anni non mi meraviglierei se succedesse ?????? - lesinamargheri2 : @repubblica Orlando....per la base la risposta è no. O siamo tornati al ce lo chiede l'Europa ...O Mattarella che sia. -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Glisono una delle coppie più amate uscite dalFratello Vip. Entrambi concorrenti del reality show più seguito d’Italia,Onestini eTonon, seguitissimi e amati dal pubblico, si sono conosciuti durante il reality e da quel momento non si sono più separati.hanno stretto un’amicizia così vera che ha emozionato tanti telespettatori affezionati al reality di Canale 5. I due sono stati anche protagonisti, insieme, di numerose interviste e numerose ospitate tv e nei locali in giro per l’Italia, a adesso inizieranno una nuova avventura insieme. Gli, come sono stati ribattezzati dai loro fan, sono entrati a far parte della famiglia di Radio Zeta: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 sono in onda nel programma ”Pomeriggio Zeta” con Susanna Scalzi, visibile anche sul canale 266 del digitale ...