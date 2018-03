Si sveglia la moglie di Capasso Non sa che le figlie sono morte

Strage di Latina - si è ri sveglia ta la moglie di Capasso. "Non sa che le figlie sono morte" : Antonietta Gargiulo non è più sedata: i medici hanno predisposto un supporto psicologico. Venerdì i funerali delle bambine

La moglie di Capasso si è sveglia ta : non sa ancora delle figlie : Si è svegliata . Antonietta Gargiulo ha aperto gli occhi. La donna ferita dal marito Luigi Capasso , che prima di suicidarsi ha ucciso le loro figlie di 7 e 13 anni si è ri svegliata dalla sedazione a ...

Strage di Latina : Antonietta Gargiulo - moglie di Capasso - si è sveglia ta : "Non sa ancora della morte delle figlie" : Si è svegliata . Antonietta Gargiulo ha aperto gli occhi. La donna ferita dal marito Luigi Capasso , che prima di suicidarsi ha ucciso le loro figlie di 7 e 13 anni si è ri svegliata dalla...

“Si è svegliata. Ecco che le succederà adesso”. Strage di Latina - le condizioni della moglie del carabiniere che ha ucciso le loro figlie. Lo strazio continua - il momento più difficile per lei : Tre proiettili sparati con tutto l’odio di cui una persona è capace. Uno alla spalla, uno alla gamba, uno in pieno volto che le ha devastato la mandibola. Nella sua stanza dell’ospedale San Camillo Antonietta Gargiulo ancora non sa cosa è successo alla sue figlie, strappate alla vita dalla ferocia del marito. Sono passati giorni da quei momenti terribili e adesso arriva una buona notizia. Antonietta si è svegliata.Risponde agli stimoli ...