“Sì | mi piaccio ancora” Costantino Vitagliano si mette a nudo | le foto senza veli L’ex

(Di giovedì 8 marzo 2018), il tronista per antonomasia, è tornato. A a 43 anni non ha perso il suo sex appeal e ha posato per un calendario dovein mostra il fisico in perfetta forma. L’ex volto di Uomini e Donne lo ha realizzato per My Touch (azienda che produce una crema per le parti intime delle donne) e su Novella 2000 ha raccontato come si sente alla soglia dei 44 anni: ”Sìancora – afferma l’ex tronista – quando sono ospite in tv e ci sono i cosiddetti influencer, alla fine del programma, la gente vuole unacon me”. Manon ha gettato solo i vestiti ma anche la maschera e ha raccontato del suo crollo emotivo che lo ha costretto a fuggire in Spagna per alcuni anni da tutti e da tutto. ”Dopo che ho vinto il talent ‘Baila!’ nell’autunno 2011 sono crollato. Ho iniziato a soffrire di attacchi di ...