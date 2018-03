Sì ai dazi ma non per tutti

Trump pronto ad approvare i dazi - ma non per tutti i Paesi : Donald Trump mantiene il suo piano di imporre dazi su acciaio e alluminio. Il presidente americano ha infatti affermato che "inizialmente rimarrà fermo al 10% e al 25%". "Avrò il diritto di andare più su o più giù a seconda del Paese - ha aggiunto descrivendo i dettagli della misura - e il diritto di togliere o aggiungere Paesi. Io voglio solo equità perché noi non siamo stati trattati in modo giusto". I Paesi ...

dazi : Usa a Fmi - crescita non è a rischio : NEW YORK, 7 MAR - Il piano sui Dazi di Donald Trump non mettera' a repentaglio le previsioni di crescita del 3% dell'economia americana. Lo afferma il segretario al tesoro Usa, Steven Mnuchin,

dazi : Usa a Fmi - crescita non è a rischio : ... ha rassicurato di fronte alle preoccupazioni di una guerra commerciale, "e siamo tranquilli per quel che riguarda l'impatto dei Dazi sulla nostra economia".

Ue : guerre su dazi non hanno vincitori : 13.43 "Non vogliamo nessuna escalation" e "faremo il possibile per dialogare" con gli Usa per evitare i dazi. Così la commissaria Ue al Commercio,Malmstroem. "Una guerra commerciale non ha vincitori, solo vinti" e "spero che qualcuno alla Casa Bianca abbia letto i libri di storia", aggiunge. Le motivazioni di Trump per imporre dazi sull'acciaio e l'alluminio "non hanno a che vedere con ragioni di sicurezza nazionale.Non riusciamo a vedere come ...

Lagarde - FMI - : Nella guerra sui dazi non vince nessuno : Teleborsa, - Una guerra commerciale bloccherebbe la crescita globale. A lanciare l'allarme la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde , che si è espressa in merito alla ...

La guerra su dazi non piace a Cohn. Il consigliere economico di Trump lascia l'incarico : Teleborsa, - La battaglia su dazi divide gli Stati Uniti e mette sul piede di guerra l'Unione Europea. Questa notte si è dimesso il Capo consigliere economico del Presidente USA Donald Trump Gary Cohn ...

Trump : metteremo i dazi - non abbiamo scelta - Cohn si dimette da consigliere economico Casa Bianca : Il consigliere economico di Donald Trump , Gary Cohn , si è dimesso. Lo ha annunciato la Casa Bianca. La decisione sarebbe maturata per la contrarietà espressa dell'ex banchiere di Goldman Sachs verso ...

Maltempo in Serbia : allerta inondazioni per l’aumento del livello dei fiumi : allerta inondazioni in Serbia, a causa dell’aumento del livello dei fiumi: i corsi d’acqua sono ingrossati dallo scioglimento della neve conseguente all’innalzamento delle temperature. A rischio alcune regioni del centro e del sud del Paese, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. La situazione è strettamente monitorata da squadre di soccorso della protezione civile: in alcuni casi è stata decisa l’evacuazione ...

Pechino è pronta a reagire ai dazi di Trump. Ma non è sul piede di guerra : 'Né Usa né Europa - ha detto - hanno concesso a Pechino lo status di economia di mercato'. La Cina è da più parti accusata di fare concorrenza sleale privilegiando le proprie aziende e di aver creato ...

